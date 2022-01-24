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陸銀監會前副主席蔡鄂生被開除黨籍　涉「退而不休」擾亂金融秩序

▲▼陸銀監會前副主席蔡鄂生。（圖／翻攝微博）

▲陸銀監會前副主席蔡鄂生。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸前中國銀行業監督管理委員會（銀監會）黨委委員、副主席蔡鄂生先前因嚴重違紀違法被調查，中共中紀委、大陸國家監委24日公告，經批准，決定給予蔡鄂生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公告指出，經查，蔡鄂生喪失理想信念，背棄初心使命，政治上徹底蛻變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，奢靡腐化，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊和打高爾夫球等活動安排，多次違規出入私人會所。

公告提到，蔡鄂生組織觀念淡漠，不按規定報告個人有關事項；寡廉鮮恥，大搞權色、錢色交易；不正確履行職責，違規干預和插手行政許可事項；目無法紀，「退而不休」，頂風作案，利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公告還指出，依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔡鄂生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，蔡鄂生出生於1951年，在大陸央行系統工作20多年，曾任中國人民銀行行長助理兼上海分行行長，2001年轉任國有重點金融機構監事會主席，2005年擔任中國銀行業監督管理委員會副主席，直到2013年退休。

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