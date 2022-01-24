別再問了！網曝過年「最大煩惱」有夠累人　4大族群也被問到煩

▲過年回家與家人團聚，看看好久不見的親戚們，對某些人來說卻是充滿煩惱與壓力。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節與許久不見的親戚們開心團聚，對一部分人來說，卻是很怕面對各種令人招架不住的問題，因此得先準備好「標準回答」見招拆招，避免難得的歡樂年節變得尷尬，壞了過節好心情。而從網路討論聲量統計來看，過年有5大煩惱讓網友們頭疼之外，還有4大族群覺得很困擾。

春節將至，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「過年煩惱」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的過年5大煩惱網路聲量排行，結果發現討論度也很熱門的紅包錢話題只位居第2，最大煩惱是引起逾2萬則討論則數、最多人擔心的親戚問候攻勢。

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例如日前有人提問「農曆春節回家還要應付一堆親戚，會不會覺得很累」，引來許多網友紛紛留言表示「出社會後希望親戚越少來拜年越好，很多一樣的問題要回答不同人N次」、「過年回鄉見到親友就是一定會問東問西的，感覺有些累人」，但也有人覺得「雖然應付親戚很累，不過換個角度想，難得有機會跟大家一起見面吃個飯也不錯啊」，表示難得團聚，忍一下也無妨。

其次是過年常見的「紅包要包多少」問題，網友認為「（第一份工作）包兩千好像比較好看」、「紅包這種東西，量力而為」等；另外，上榜的還有「走春人擠人」、「年後胖一圈」，以及讓不少人想到就累的「年前大掃除」，大嘆「過年又要到了累了，家裡有35片大大小小玻璃要擦」、「過年時，我最怕做不完的家事要打掃。

▲▼網友熱議的過年煩惱。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）



該網路聲量表現也觀察到4大族群的過年煩惱，爸媽網友較常被問及「工作收入與家庭狀況」，尤其媽媽網友更常被問到「生小孩」的問題，就有網友說「最討厭被問什麼時候要再生一個，跟長輩的自以為是的勸生話術」、「（什麼時候再生一個）這句話很惹怒人，尤其是跟妳說下一胎一定會是男的」等。

未婚男女則較常被追問「結婚」、「交往」等問題，以至於有網友留下「單身錯了嗎？每到過年都要被這些沒什麼在聯絡的親戚關心一下」的心情貼文，引發其他人心有戚戚焉的指出「單身有錯嗎？」、「習慣就好，沒男友時就最常被（長輩）問說要不要相親，拚命想介紹」，凸顯不少未婚男女在過年期間都有類似的煩惱經驗。