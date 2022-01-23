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做工行善團過年前贈修繕完工大禮　黃偉哲大力肯定

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長打造「希望家園」願景，23日台南市勞工局與做工行善團在補班後的休假日，仍兵分四路前往弱勢勞工家庭修繕房屋，市長黃偉哲23日特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝志工犧牲假日休息時間行善助人，更對他們投入公益活動的行動力與愛心給予極大的肯定。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長來到官田修繕現場，看到志工夥伴們幫獨居林阿公的家整修的安全又溫馨，更為行動不便的林阿公貼心設計無障礙出入口、手拉門以及備妥偵煙型火災警報器，讓年邁的林阿公居住安全大大提昇。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長當場除感謝做工行善團志工發揮所長、挺身貢獻服務社會外，也親自頒發感謝狀予財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會常順法師秘書長及正懿企業有限公司陳逸帆總經理，感謝兩單位分別捐助修繕材料費用及捐助身障手推門。同時感謝台南市實踐夢想聯盟協會林君豪理事長結合台灣松下Panasonic電器、美德醫療、大成長城、量崴股份有限公司等企業捐助官田案阿公電子鍋等物資一同齊賀完工入新厝。▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智議員、陳秋宏議員及吳通龍議員助理、官田區公所陳仁偉區長、南廍里李清林里長、大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長以及台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市木工業職業工會方澄科理事長、台南市電氣業職業工會杜文寶理事長及陳銘泉監事會召集人、台南市泥水業職業工會施建均理事長、台南市油漆工程業職業工會張學禮理事長及吳福鐘監事會召集人、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會林正雄理事長、台南市鋁製品製造裝配職業工會莊輝明理事長、台南市餐盒製作包裝運送職業工會郭國仁理事長等人都到場，中午台南市餐飲產業工會志工也提供美味佳餚，一同歡慶阿公新家落成，溫馨的祝福聲讓寒冷的天氣變得更加溫暖。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在做工行善團的接力幫助下，官田阿公原本老舊失修的房屋已煥然一新，阿公不用再擔心屋頂會坍塌，屋內空間、廁所門、出入口等在志工的貼心下也變成無障礙空間設計。黃偉哲市長今日更親手為阿公安裝偵煙型火災警報器和粉刷室內牆壁，親力為阿公完成修繕最後一道作業並獻上溫暖的（小紅包）並與財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會常順法師秘書長親手貼上（福虎昇豐）春聯以及（大菩提心）春聯齊力祝福好過年、過好年！

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當天除了官田區修繕案完工外，做工行善團亦有南區、永康區及西港區正持續修繕進行，同時也會趕在當日完成，可說是做工行善團志工伙伴在農曆過年前送給這四戶最溫暖的春節禮物，而其中南區修繕案是一對80多歲的老夫婦，生活上靠社福補助扶養3名仍在就讀的孫子女，已逾60年的老房子，原本的居住環境十分不堪，目前已完成廚浴拆除、馬桶安裝及電線管路配置，泥水工會完成浴室廚房磁磚安裝工程，木工工會進行浴室天花板、安裝拉門工程，上週油漆工會施工漆上新漆，今日電氣工會志工完成安裝燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機施工。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，永康區的郭阿伯目前獨居，但因車禍關係導致行動上需支撐拐杖，老厝屋頂多處坍塌嚴重，僅能窩居在尚無坍塌的小臥室，依賴微薄的社福津貼生活，上週金屬工會已完成老舊屋頂鋼板及毀損結構拆除，這週已完成屋頂鋼板搭建，今日再由電氣與木工繼續接力完成電線配置、照明安裝以及室內隔間裝潢作業，楊中城議員並到場關心修繕志工。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

西港區與弟妹同住的陳先生，家中3位皆為身障者，房屋因多處破損致環境衛生堪憂、難以居住，為改善他們的居住環境，上週日電氣工會已完成燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機安裝，23由木工工會志工完成牆壁窗台下矽酸鈣板施工，並載送床頭櫃、衣櫥及床板等家具贈送案家。「做工行善團」的志工們連日努力趕工，就盼盡早給案家一個溫暖舒適的家，讓弱勢修繕戶都能夠在農曆年前住新家、迎新年。

▲台南市長黃偉哲特地至完工的官田區房屋修繕現場關心案家，並為志工加油打氣，感謝肯定志工犧牲假日休息時間愛心行善助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，看到修繕工會志工無私奉獻的精神實在令人感佩，也要藉此機會感謝這群富有正義感又熱心的志工夥伴，行善助人讓愛蔓延，將善念化成行動付諸社會，在台南社會中形成一種善的力量、一股溫暖風氣的流動，給弱勢最溫馨而實質的幫助。

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