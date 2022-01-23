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獨／看診防護不當釀擴散將開罰？　醫師嗆休診高市衛生局給答案

▲高雄基層醫師群組內的訊息 。（圖／民眾提供）

▲高雄基層醫師群組內的訊息 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市多家診所因為有確診者足跡，所以暫停看診清消，這也讓基層診所醫師飽受壓力，現在還傳出「因為診所或醫師防護不當，未注意感控措施，而造成疫情擴大、傳播，診所將因違反相關法令遭到罰款」，對此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示絕沒有開罰這件事，但是看診防疫措施真的要做好。

就在高雄市傳出多家診所因為有確診者足跡，被通知暫停看診清消之後，基層診所醫師也非常困擾，到底是不是要繼續看診，所以在相關的醫療私人群組當中提問，而就有醫師表示詢問衛生局之後，要注意到看診時全體員工務必要著標準裝備之個人防護等，還有要做好診間清消，若有侵入性治療需要著防水隔離及N95口罩等，不過他還寫到「因為診所或醫師防護不當，未注意感控措施，而造成疫情擴大、傳播，診所將因違反相關法令遭到罰款」，這句話讓基層醫師反彈，直呼乾脆休診好了！

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▲高雄基層醫師群組內的訊息 。（圖／民眾提供）

▲高雄基層醫師群組內的訊息 。（圖／民眾提供）

對此詢問高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，他回應：「要處罰診所？沒有這樣的說法」，他強調標準一致，就是「看診者跟患者只要都戴上口罩，就沒有事，但是只要有一方拿下口罩，就有事了，如果要患者打開嘴巴的話，醫生就一定要用N95口罩，若是兩個都是戴外科口罩，其中一個拿下來，就是匡列」。

高雄市長陳其邁也在23日的防疫會議當中提到：「基層診所請大家注意，即日起，出現上呼吸道症狀，有呼吸道症狀到診所務必拜託大家，務必請所有基層醫師配合，一定要給快篩，請民眾把檢驗結果回傳給醫療所，我們會跟院所追蹤結果 。簡單講呼吸道症狀當有症狀，身體病毒量高，所以居家快篩可以找到」。

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