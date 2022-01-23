Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國！全球破萬例　台灣3個案中鏢

▲Omicron新冠病毒變異株出現「妹妹」，亞變種BA.2已蔓延全球40個國家。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合外電報導

Omicron變異株亞變種「BA.2」不僅被英國媒體稱為「Omicron的妹妹」，英國衛生安全局（UKHSA）更於近日將其升級為「調查中變異株」，至少40個國家出現BA.2病例，GISAID全球數據庫已記錄逾1萬例確診，台灣22日也檢出3例高雄個案，專家憂心，BA.2可能比Omicron變異株原始的BA.1譜系傳播力更強。

根據路透、《衛報》報導，UKHSA表示，目前已有40個國家通報BA.2病例，其中以丹麥案例最多，其次是印度、英國、瑞典與新加坡等國家。根據《新聞周刊》（Newsweek）21日指出，全球共享流感數據庫（GISAID）中已記錄了1萬144件BA.2確診病例。不僅是鄰近的香港有案例，台灣22日也檢出高雄港一家3口個案皆屬於BA.2亞變種毒株。

報導指出，2021年最後一周BA.2病例在丹麥僅占20％，不到一個月之內，丹麥20日已宣布BA.2占比達50％。UKHSA早期分析表明，BA.2與原始Omicron變異株原始的BA.1譜系相比，病例增加速度有所提高，傳播力有可能更強。

UKHSA表示，BA.2最早於去年12月現蹤，英國現已對426例進行基因測序，初步發現BA.2並不具有Omicron基因中能明顯與Delta區別的一種特殊突變，目前仍在進行調查評估BA.2的重要性，尚未達到「需留意變異株」的程度。

丹麥Statens血清研究所（SSI）研究員佛姆斯加德（Anders Fomsgaard）說，現在還無法明確解釋BA.2的激增原因，可能是BA.2對抗免疫系統的能力更強，也可能是感染Omicron變異株（BA.1）的人短時間內無法對BA.2產生免疫。不過，丹麥SSI初步分析顯示，這兩者導致住院治療病情的機率並無明顯差異。

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