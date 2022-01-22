Omicron再變異！亞變種「BA.2」傳染力恐更高　佔丹麥半數病例

▲ 科學家發現Omicron病毒再次變異。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國專家發現Omicron變異株亞變種「BA.2」，稱之為「Omicron的妹妹」，將其列入調查。這支病毒已知最早於去年12月現蹤，在丹麥已佔整體Omicron病例的一半，恐怕比原始的Omicron病毒更具傳染性。

《天空新聞》報導，BA.2在英國傳播已有一段時間，相較原始Omicron毒株BA.1，病例佔比較低，但在印度及菲律賓部分地區為Omicron主流毒株。而英國衛生安全局（UKHSA）近日將BA.2升級為「調查中變異株」，主要是受丹麥疫情影響。

截至去年聖誕節，BA.2僅佔丹麥Omicron病例的20%，但丹麥官員20日宣布，這項比例已經達到50%，短短不到一個月上升30%。更重要的是，丹麥日增確診數激增之際，全國BA.1及Delta個案卻出現下降，代表BA.2傳染力很可能高於BA.1。丹麥科學家仍在試圖釐清，確診數上升究竟是BA.2造成，還是有其他版本的Omicron所致。

不過，丹麥初步研究發現，BA.2個案住院比例似乎與與BA.1沒有差異，針對傳染力及疫苗效力的分析仍在進行，但預料疫苗將可有效預防重症。

部分病毒學家認為，BA.2傳染力不會勝過BA.1。若BA.2傳染力確實較高，就會在英國等地迅速取代BA.1，但實際上目前BA.2病例還很少，因此料將不會掀起新一波大量感染潮。此外，丹麥及印度數據顯示，沒有證據證明BA.2病症比BA.1嚴重，免疫逃脫能力料也不會比BA.1更強。

但倫敦帝國學院病毒學家皮考克（Tom Peacock）表示，多國病例持續增加，證明BA.2某種程度上可能比BA.1更具傳染性，不過，目前已知的證據僅止於此，對其嚴重性、免疫反應尚無強而有力的數據。最壞情況下，BA.2可能逐漸在英國佔據主流地位，拉長Omicron浪潮減緩所需時間。

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