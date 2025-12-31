今年「很沒有跨年感」？他感嘆一句爆共鳴　萬人狂吵原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天是2025年最後一天，再過幾個小時就要跨年，但就有網友發文直呼，「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」貼文一出立刻引發共鳴，不少人也表示，「長大後，過什麼節日都沒感覺了」、「甚至沒有感覺已經年底了」、「不覺得今年還是一樣只是晚點睡嗎？」

有網友在Threads感嘆，「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」短短一句話吸引近60萬次瀏覽數，5.4萬人按愛心，「有另一半才叫跨年，沒另一半都是叫熬夜」、「出社會後，就沒有節日的感覺了」、「每年都會有人這麼說，我每年都這麼覺得，但也沒差，一樣是在家裡看YT。」

沒人約、要上班、在家安全？ 原因網吵翻

也有人笑說，「那是你沒人約」、「跨年晚會動起來，人擠人才有跨年感」、「不會呀！昨天打電話硬把兩老約出門跨年，準備帶媽媽跟婆婆一起去看煙火。」還有網友調侃，「因為還沒有大跳，所以氣氛還沒有拉到最高」、「那就直接大跳把氣氛拉到最高。」

不少網友則提到今年天災人禍令人害怕，「現在只覺得安全在家比較重要」、「災情不斷，很低氣壓，只想躲在家裡面跨年，覺得外面好危險！」「今年的傷痛太多了… 尤其北捷殺人還沒一個月」、「不管有沒有跨年的氣氛，路上不要有任何『模仿犯』就阿彌陀佛了。」

不過，也有人認為，元旦落在週四，但週五還要上班，「隔天要上班的話，12/31就只是12/31，睡個覺就1/1了」、「因為不夠冷，加上跨年完休一天又要上班」、「我12/31跟1/1都要上班，躺床上倒數完直接關燈睡覺比較實在。」