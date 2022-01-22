快訊／春節寺廟禁止飲食　徐國勇：公職人員、政府官員勿跑攤

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情升溫，指揮中心今（22）日公布新增82例，其中64例與桃園遠雄自貿園區的亞旭電腦相關。內政部長徐國勇下午親赴指揮中心，呼籲民眾與各宗教團體參拜時要落實實聯制、也要停辦廟會、飲食，政治人物和公職人員也要禁止跑攤，作為全民表率。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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隨著疫情升溫，行政院蘇院長今(22)日要求強化各項防疫措施，內政部長徐國勇宣布，為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

內政部表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，要請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

徐國勇也提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。