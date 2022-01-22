亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園亞旭移工群聚持續延燒，目前累積70確診，據初步疫調顯示，移工宿舍最多「24人一間」，以上下鋪為單位，而大家常去的教會、餐廳，也都會列入調查。對此，作家林立青感慨，多數移工在台灣屬於弱勢的一群，更直言疫情會將人性顯露無遺，「現在希望桃園平安，也希望可以不要針對移工進行獵巫。」

桃園亞旭電腦工廠21日深夜篩出63人確診，加上先前的6位、1位返國確診的人員，目前累積70人。桃園市長鄭文燦就透露初步疫調情況，包括該廠有共用餐廳、共用宿舍，宿舍總共有8處。

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至於房間細部配置，為5、6人或7、8人或10人一間、最多為24人一間，每人一床非通鋪，皆有3.6平方公尺的居住空間，不過是2人一組上下鋪形式。

眼看一夜燒出60多例，作家林立青直言，多數移工在台灣做的是低薪工作，住宿環境最好不過學生宿舍，最差宛若監獄，「弱勢者很難為自己發聲辯護，況且移工普遍都願意配合施打疫苗，只是接種時間順序比台灣人晚，如果真的考量到他們的居住空間，許多都是不同廠區的群聚，就更令人感到難過。」

▲桃園移工群聚目前累積70人。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

他感嘆，疫情會將人性曝露出來，顯露無遺，「有人說疫情是天擇，有人說是天罰，但我更認為是暴露社會那裡有弱者被忽視。尤其是遇到重大災難時，去年萬華的傷痕至今未恢復，現在桃園又起，只希望台灣人多點支持行動，少一點批評攻訐。不要再說哪裡是破口了，先說哪裡需要我們的幫忙，能怎麼幫忙。」

對此，網友們紛紛回應，「沒有破口，只是缺口，缺少關注跟幫助」、「真的！！！我娘家桃園，又是大湳市場做生意，無敵擔心」、「擴散開來是遲早的事，不要特別去指責移工，快要過年了，大家平平安安」、「移工居住環境那麼差還要被污名，真是衰小」、「我也覺得不是移工的問題，境外移入實在太多，擴散出去了」。

►本文由林立青授權引用。

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