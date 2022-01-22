學測英文疫苗接種副作用入題　試考生認為「中間偏易」

▲學測今天進入第二天，早上考英文。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）進入第二天，第一節考英文科，入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年英文科試題取材多元，包括多元文化、科普、歷史等，還結合奧運熱潮，而題幹敘述清楚明瞭，幾無困難字彙與文法，閱讀測驗作答時間充裕，整體來說，並無特別刁鑽題目，難易度為中間偏易。

試考生認為，今年英文題目主要考驗學生擷取文章資訊細節的能力，例如題組43至46題，考生需仔細閱讀文本後，才能歸納推得答案，新增的混合題型，題材具啟發性，測驗學生對閱讀過程中遇到陌生字詞的理解能力；另中譯英以生活化的「寵物」入題，用字難度偏易，英文作文必須根據所提供圖片發揮創意，依作答提示完成寫作。

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▼學測今天進入第二天，大考中心主任周兆民說明相關狀況。（圖／大考中心提供）

入闈協助審題的高中老師則認為，今年英文科取材多元又廣泛，包括新聞報導、讀者文摘、博物館文物專刊等，而從內容來看，可以看出選文屬性包含人文與科技面向，力求平衡，人文部分，像是英國開始成立的書城（book town）、特技人員的起源與發展（stunt person）、日本的節慶活動（Obon）等，科技部分，取材包括工地帽的發明與演變、斑馬魚的神經傳導物質等。

高中老師進一步分析，今年學測英文和過去學測題目兩點不同，首先是增加篇章結構與混合題型兩種類型，其次則是提高長篇閱讀比重，試卷呼應108課綱，整份試題難易適中，具有鑑別度。

