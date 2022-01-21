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自然科使用隔離試場增為14人　數A違規共23件

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲學測今起一連舉行三天，自然科使用隔離試場增為14人。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（21日）起一連三天登場，受到本土新冠肺炎疫情升溫，截至今天上午，列為居家隔離、自主健康管理考生共有21位，因選考科目關係，下午自然科使用隔離試場共有14位，總數比上午增加1位，另因有考生身體不適，開啟一間備用試場，另有一名考生因為有咳嗽現象，開啟防疫試場。

今天下午第二節考自然科，共有7萬2214人報考，2443人缺考，缺考率3.38%，較去年3.47%微幅下滑0.09%。

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▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲大考中心主任周兆民也說明試場狀況。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民也說明今天試場狀況，周兆民表示，到昨天下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位，而到今天早上又新增7位，累計達21名考生，但新增都以自主健康管理為主，但因每位考生選考科目不同，以數A來說，共13位考生使用隔離試場。

▼學測考試前，針對考場進行清消。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

不過，周兆民表示，今天下午考自然科時，新增2位考生使用隔離試場，但上午使用試場的一名學生，下午沒來考試，故實際只增加1位，自然科故使用隔離試場人數為14位；另因有考生身體不適，開啟一間備用試場，另有一名考生因為有咳嗽現象，開啟防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民說，上午沒有重大違規，但根據初步回報統計，數A共有23件違規，包括行動電話未關機8件，攜帶不可攜入物品到考試座位共13件，攜帶物品發出聲響則有2件，都將依考試規定規定扣分。

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