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學測英文科使用隔離試場增為22人　自然科違規共41件

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大學學測今天第二天考英文，考生進考場前要先查驗身分不量測體溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（22日）進入第二天，受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，學測主辦單位、大學入學考試中心表示，今天英文科使用隔離試場人數增加到22人，使用11間教室，另外開啟3間備用試場，提供3名考生使用，另防疫試場則開設兩間，各有一位考生應試，其中一位考生因為咳嗽，另一位考生則是體溫超過標準。

今天學測第一節考英文，根據大考中心資料，今年英文科共有11萬6119人報考，2366人缺考，缺考率2.04%，較去年1.74%上升0.30%。

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▼大考中心主任周兆民指英文科使用隔離試場人數增加到22人。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

周兆民表示，昨天和各地縣市政府及相關單位聯繫後，昨天自然科新增1位使用隔離試場，加上今天英文考科在內，共有22人使用隔離試場，使用間數為11間，另在備用試場部分，英文科開啟三間，提供三位考生使用；防疫試場部分則開設兩間，各有一位考生應試，原因是一位考生咳嗽，另一位則是體溫超過標準。

受到昨晚暴增60名本土案例關係，周兆民指出，大考中心也做相對因應，除開設隔離試場外，將委請防疫專家協助檢視清消是否有疑慮，也再次呼籲考生做好相關防疫措施，考試期間不要群聚、不要在外面逗留。

至於考生違規部分，周兆民表示，根據目前收到通報，昨天下午自然科共有41件違規，包括行動電話未完全關機有20位，攜帶已關機行動電話或其他不可攜帶物品入座有19位，另有2位是攜帶物品發出聲響。
 

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