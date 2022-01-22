學測第一節考完！英文題目、答案看這邊

▲大學學測第二天手節考英文，考生進考場前要查驗身分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）進入第二天，上午第一節考英文，這次英文科報考人數為11萬6119人，台北市補教協會提供英文科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

台北市補教協會預估英文科5標，分別為頂標13級分、前標為11級分、均標為8級分、後標為5級分、底標為4級分，除了前標比去年略降1級分，其餘四標預估都和去年一樣。

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▲英文科補教老師林俐比喻，今天英文和昨天數A比像一塊蛋糕，難易度和和去年差不多。（圖／記者許敏溶攝）

英文科補教老師林俐表示，比起昨天數A，今天英文科像是一塊蛋糕，考題沒有艱澀的單字，翻譯沒有爭議的難字，閱讀測驗部分，篇幅雖然和去年差不多，但用字的難度考的比較細，考生若要快速掃描找出答案不容易，難易度和去年差不多，但是有鑑別度，整體來說，屬於中間偏難。

不過，林俐表示，今年看到作文題目有為之一亮的感覺，因為過去考古題學測作文都是看圖片，或者讓考生二選一，但今年作文是雙圖片，考生首先要說明公園特色，根據題目要求，等於至少要寫四個，第二段要寫理想中的公園，要拿高分，文字得有一定份量，若考生在前面選擇題花太多時間，作文可能會來不及，程度稍微落後考生可能第二段寫不完。

▼今年英文科試題與參考答案。（圖／記者許敏溶攝）