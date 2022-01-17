亂掰幫除穢物摸胸連結！女業務慘遭魔手　淫棍賴給「神明降駕」

▲屏東一名廟公假藉神明附身，對前來問事的女子說要以性行為幫忙「清除體內穢物」。（示意圖／取自pixabay）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東一名廟公阿明（化名）在自家開設的神壇，替其妻介紹的保險業務員小芬（化名）問事，阿明佯裝神明降駕，對她說2人為前世夫妻，他感應到其體內有穢物，暗示需要以性行為幫忙化解，強行伸手進小芬衣物內撫摸胸部，並在她手上留下電話號碼，要求不能將這件事告訴別人。事後屏東地方法院判處有期徒刑3個月，易科罰金1000折算一日。

阿明透過妻子介紹，認識妻子的保險業務員小琪（化名）和同事小芬，2人一同在2020年6月26日前往阿明開設的私人神壇問事，阿明表示需要單獨和小芬談話，請妻子與小琪到隔壁房間等候，自己則對小芬說與她是前世夫妻，以手比劃她胸口，說有不好的東西在她體內，需要性交才能清除，否則有生命危險，並且在小芬手上寫下自己電話號碼，要求私下再連絡。阿明見無人陪同的情況下有機可乘，把手伸進小芬內衣裡觸摸胸部得逞，還說有神明在不用害怕，小芬受到嚴重驚嚇不敢聲張，對後來進來的小琪暗示說不想問事了，藉故離開後才說出這些事，並且確認寫在小芬手上的電話號碼是阿明的，決定報警處理。

調查時阿明表示，當天替小芬辦事時神明降駕，他處於起乩狀態，發生什麼事完全不清楚，不承認有對小芬做出這些犯行。而小琪對法官說，事發後小芬神情怪異，急著離開神壇，也詢問過阿明妻子抄寫在小芬手上的電話號碼是正確無誤的。法官審後認為阿明言詞不足採信，判其有期徒刑3個月，可易科罰金。