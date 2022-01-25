不清零直接共存？專家曝「有這4條件」　嘆：還看不到盡頭

▲台灣近日本土確診多縣市爆發，有專家提出放棄清零，改與病毒共存引發熱議。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近日台灣多縣市爆發本土疫情，毒物科專家招名威說，大家都在討論不要清零，直接共存是否比較好？他無奈地說，「2年了，我相信任誰都厭煩，而且目前還看不到盡頭。」要與病毒共存，他認為應符合1低3高的條件，包括致死率低、流感化高、病毒取代率高以及疫苗施打率高，而目前他認為還不夠。

招名威今（25）日在粉專寫道，「我可以體會出大家對於病毒感染一直反覆出現、消失、又出現的狀況感到十分不耐，特別是政府單位、醫護人員、記者朋友。」但他自問目前要放棄清零，追求共存的條件是否足夠？「我認為可能還不夠，共存條件至少要有1低3高」。

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招名威解釋，首先是「致死率低」，依照目前數據，只能說Omicron死亡率相較Delta低很多，但是否有比其他已經與人類共存很久的病毒，如腺病毒、腸病毒、流感病毒等來得低呢？還不一定，畢竟它出現時間還不到3個月，完全沒有足夠證據證明它是穩定且可與人類共生致命率低。

▲戴口罩已成為2年以來的生活常態。（示意圖／記者林敬旻攝）

再者則是「流感化高」，招名威說，Omicron現在充其量只能說它有「開始流感化」趨勢，雖然低重症率、死亡率，但染疫後仍會造成許多後遺症，「與其說流感化，我倒認為還要再突變個兩代以上才可能會是完整流感化。」

至於「病毒取代率高」，招名威認為，Omicron完整取代Delta成為主流病毒在多國已是如此，但唯獨台灣沒有，「因為台灣是淨土根本就連Delta都沒有肆虐過，所以何來被取代的意思」。將國外條件放入台灣，如生活習慣、醫療制度與文化型態，都不容易相比，因此難說Omicron大規模感染是否就沒人死亡。

▲專家認為，第二劑接種率要達90%才有可能達到全體免疫。（示意圖／記者李毓康攝）

招名威接著指出最後1條件為「疫苗施打率高」，以台灣而言，至少還有300多萬人連一劑都沒打，雖然疫苗對Omicron有降低重症風險，但離全體免疫還有很長距離，「至少第二劑都要達到90%，才是可能的。」

招名威分析，依目前情況，清零一定可行，是以最少的資源去做最大規劃，但不能僅有確診者或醫護人員在撐，國人都該做好個人防護措施；疫苗能打都要打，才能將病毒對大家的影響徹底移出生活圈。