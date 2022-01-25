快訊／南韓新冠疫情炸裂！今增8571例破紀錄 Omicron成主流病毒株

▲南韓新冠疫情嚴峻，首次單日確診超過8千。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎變種病毒Omicron上周在南韓的檢出率為50.3％，正式成為南韓境內的主流病毒株，由於其擁有高出Delta 病毒兩倍以上的傳播力，導致確診人數大增，更在2年疫情內首度突破8千例，創下歷史新高，不過重症與死亡患者數並無暴增。

根據《韓聯社》報導，南韓今（25）日上午9時30分通報8571起新增病例，為新冠疫情2年來的最高紀錄，其中境內感染為8356例、境外移入為215例；重症患者為392人；新增23例死亡。目前南韓共累計74萬9979例確診、6588例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5196例，占全國新增感染人數比率為62.2%（首爾為1674例、京畿道為2869例、仁川為653例）；大邱新增483例；慶尚南道新增341例；釜山新增332例；光州新增315例；忠清南道新增304例；慶尚北道新增275例；全羅北道新增232例；大田新增221例；全羅南道新增187例；江原道新增153例；忠清北道新增122例；蔚山新增96例；世宗新增69例；濟州島新增30例。

專家們指出，按照Omicron病毒的感染趨勢，本周以內很可能單日新增確診數將會突破1萬。

南韓中央事故收視本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於25日上午在CBS電台《金賢貞的新聞秀》表示，Omicron病毒將在未來2至3周、或是2月占有率超過90％，無法避免確診者暴增趨勢，估計下個月單日新增確診數很可能隨時突破2至3萬例。

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