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巨乳無法聚人心！網美「半裸」換空姐制服絲襪超性感　航空公司怒喊告

▲▼南韓網美穿上疑似大韓航空的空姐制服。（圖／翻攝自Youtube）

▲南韓網美穿上疑似大韓航空的空姐制服。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

無論台灣、南韓，時下網美與網紅，甚至是拍攝成人色情影片的網黃都流行穿起制服拍攝，先前台灣就有男性穿起某知名高中制服拍攝同性成人影片引起關注。而在南韓，則有一名網紅穿上疑似是大韓航空的制服，露出細腰與渾圓的巨乳，其露出內衣若隱若現、垂涎欲滴的模樣，影片上傳網路後卻激起一震謾罵，激起航空業的怒火。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓一名三圍32-22-38的網美「Evelyn」於11月2日上傳一段宣稱有4K高畫質、長達8分多鐘的影片，只見影片中戴起口罩的她原本穿上粉黃色的胸罩與內褲，在鏡頭前搔首弄姿後，接著開始套上疑似是大韓航空空姐的天空藍制服，並穿上絲襪，擺出各種撩人的性感姿勢，還做出空姐向乘客敬禮的動作。

▲▼身材姣好的南韓網美Evelyn穿上空姐制服。（圖／翻攝自Instagram）

▲身材姣好的南韓網美Evelyn穿上空姐制服。（圖／翻攝自Instagram）

接下來，她在鏡頭前換下水藍色制服，套上另一套空姐制服，同樣挺著巨乳搔首弄姿。豈料，Evelyn將影片上傳至Youtube頻道後，火速引爆各大南韓網路論壇，引來航空同業人員的無情謾罵，認為Evelyn此舉無疑是將空姐這個職業「性商品化」、且此舉利用女性曼妙的身材來達到物化女性的效果，將空姐與女性強灌SOD色情形象，誣衊空姐專業的職人精神。

該段影片昨（13）日在南韓網路上爆紅，網路論壇上顯示，其他航空同業人員對她的怒火已達到「火冒三丈」的階段。

▲▼穿上空姐制服、姿態得宜的Evelyn擄獲男網友的心。（圖／翻攝自Youtube）

▲穿上空姐制服、姿態得宜的Evelyn擄獲男網友的心。（圖／翻攝自Youtube）

對此，Evelyn事後做出解釋，「空姐的妝髮是我向專業化妝師學習的，制服也全部是我花錢購買的。我所穿的衣服並非特定航空公司的正式制服，它只是外觀神似而已，在設計與衣料結構上完全不一樣。」

根據韓媒《每日經濟》，大韓航空今（14）日透過發言人表示，已積極與當事者與該Youtube頻道採取溝通，要求刪除該段影片，並表示目前研擬採取法律途徑。據悉，目前該段影片已創下高達262萬的點擊率。

影片底下超過4300則以上的留言，其中大部分網友都力挺Evelyn的行動，「看到報導才知道這個網美，妳對身材的嚴格控管其實蠻厲害的」、「好漂亮、也好適合妳」、「我來朝聖囉～祝妳明年身體健康、持續爆紅」、「雖說跟某間航空公司制服很像，但那間航空公司的制服在設計上真的很棒，我想起之前答那間航空公司的班機，空姐都會以微笑親切招待，如今因疫情而無法常常搭機。」

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