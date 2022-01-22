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癌末患者遭看護虐打！「鼻胃管被硬扯」額頭遭重擊　只能拱手求饒

▲▼南韓一名癌末患者慘遭男性看護虐待。（圖／翻攝自YouTube@CBS 김현정의 뉴스쇼）

▲南韓一名癌末患者慘遭男性看護虐待。（圖／翻攝自YouTube@CBS 김현정의 뉴스쇼）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫情肆虐全球至今已持續2年，為防堵醫院爆發大規模群聚感染，患者家屬被限制探病次數、甚至禁止入院探視，只准看護進入。然而南韓卻發生離譜案件，一名癌末患者經常遭到男性看護用拳頭、手掌毆打，不僅被對方大聲吼「躺下」，額頭還遭重推，導致其倒地不起，患者女兒看到監視器畫面後簡直氣炸。

根據韓媒《中央日報》，該名癌末患者的女兒A某日前向電台CBS廣播節目「金賢貞的新聞秀」舉報，她在接受節目專訪的同時，提供癌末父親遭男性看護B某虐打的畫面；從影片中可以看到，只要患者想要坐起身來，就會慘遭B某高分貝怒吼「給我躺下」，接著額頭慘被B某用手大力狠推、狠壓，直到倒臥在床、無法起身為止。

只要患者想要從病床上起身，身體就會慘遭B某以拳頭怒敲、怒垂，甚至鼻胃管還被B某大力扯下來，患者最後只能兩手一拱，不斷向B某求饒。

患者女兒A某透露，她父親去年8月被醫師診斷為癌症末期，由於身體狀況在罹癌後快速衰弱、難以接受化療，因此全家最後決定讓他入住復健醫院，同時於去年11月底在因緣際會下被介紹該名充滿爭議的男性看護。

男性看護B某毛遂自薦表示，「我2年多前也曾在這裡工作，你可以去詢問其他護理師或看護，就能夠知道我到底多麼能幹了！」

於是A某與其他家屬決定將看護工作委任給B某，豈料某一天A某突然接到一名來自陌生人的通話，表示她的父親在醫院時常遭到看護言語、肢體暴力，「實在是太可憐了」，因此才輾轉得知父親遭到看護虐待的事實。A某透露，致電來的陌生人並非醫院職員。

A某接受專訪時悲憤表示，「我悲痛到難以言喻，那股撕心裂肺的痛根本是天崩地裂般地難受。只要一想到父親所承受過的痛苦，我就會覺得相當愧疚。」

不過看護B某也有話要說！他透過錄音檔向廣播節目澄清，「我覺得非常委屈，因為根本從來沒發生過那些事，我只有拔下鼻胃管、（輕推）額頭讓他躺下而已，因為該名長輩總是想下床，我才出手制止。」

報導指出，B某不僅否認以上嫌疑，甚至還透過律師要求與被害家屬取得和解。

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