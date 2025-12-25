暖心平安夜！ 矯正署署長林憲銘慰勉「天下第一所」執勤團隊

▲ 矯正署署長林憲銘昨(24)日晚間前往台北看守所及台北女子看守所慰勉執勤同仁 。（圖／法務部矯正署提供，下同）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

矯正機關為我國刑事司法體系重要一環，肩負刑罰執行與矯正教化的重要使命，矯正人員常須犧牲陪伴家人的時光，不分平假日、全年無休守護社會安全，法務部矯正署署長林憲銘特地利用昨(24)日晚間－平安夜，趕往號稱「天下第一所」的台北看守所及台北女子看守所慰勉執勤同仁。

兩所機關負責收容大台北地區刑事被告、短刑期受刑人與受民事管收人，當晚戒護超過4000名收容人，同仁面臨高度戒護壓力與危險，須配合法院與檢察、調查及警政機關辦理提訊、出庭、還押等勤務，加上執行新收入監與服刑完畢出監人數，每日平均逾200名收容人進出機關，各項矯正業務深具挑戰，可謂全台監所之冠。

因此，林憲銘特別準備給執勤同仁每人一份平安福袋，溫暖關懷寒冬中堅守崗位的矯正人員，分別進入兩所機關戒護區內的勤務指揮中心(通稱中央台)，由指揮官(值班科員、中央台主任)代表受贈，林憲銘也細心瞭解同仁執勤狀況，增添矯正大家庭中歲末年終的暖心氛圍。

最後，林憲銘強調法務部與矯正署會全力做最堅實的後盾，持續提升監所安全設備，並爭取增支專業加給(待遇)合理調升；法務部矯正署將逐步凝聚同仁對戒護職稱共識，未來努力推動相關提振士氣方案，強化矯正職場權益！呼籲各界一起給予這群用心守護社會安全網的英雄們－「矯正人員」更多支持與肯定！