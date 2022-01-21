　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

▲▼ 斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前透露正與台灣洽談互設代表處。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此中國駐斯洛維尼亞使館發表了三點聲明，強調對於挑戰一個中國原則、支持台獨的危險言論，中方深感震驚，強烈反對。

中國駐斯洛維尼亞使館聲明如下：

一、楊薩在採訪中多次用國家指稱台灣。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

二、楊薩稱「斯台正就互設代表處進行商談」。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯關係的政治基礎。我們堅決反對中國建交國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。斯政府多次重申奉行一個中國原則，我們強烈敦促斯方切實恪守承諾，以免損害兩國關係的政治基礎。

三、楊薩稱中方對立陶宛施壓，孤立立方。中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，立陶宛執意允許台當局以台灣名義設處，公然把「台灣」和「中國」並列，赤裸裸製造「一中一台」，嚴重違反一個中國原則。中方堅決捍衛自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。

使館發言人指出，今年是中斯建交30週年。經過雙方共同努力，兩國關係總體平穩良好，雙方多領域合作取得積極成果，這符合兩國和兩國人民的根本利益，值得雙方珍惜維護。中方強烈要求斯方避免違背一個中國原則的言行，維護好兩國關係的政治基礎和各領域合作成果。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
「太魯閣號49死」　李義祥下跪道歉
高雄確診者「跨縣市吃喜酒」　新人一家確定隔離過年
小一寒假作業「四電少於1」　爸爸傻眼求救
她守貞5年獻初夜「沒流血」　老公怒罵裝清純！醫看傻：根本沒破
快訊／桃園2校停課「家長確診」　2子女採檢結果出爐
青青結婚證書哪弄來的？　小商人解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

飲料杯底驚見白色黏稠物！　狼醫「精液加料」她全喝下肚

記仇記50年！68歲老翁放火燒光高中同學家　車子剩骨架

輝瑞新冠口服藥爆「很苦」！南韓使用狀況曝光　僅出現腹瀉副作用

吞藥水杯突然炸開！　女胸口爆痛發現碎玻璃全都「和血吞下肚」

男在家離奇死亡　破門驚見周圍「100多條蛇」！最長蟒蛇達4.2公尺

25歲女婿亂刀砍死岳母！殺人計畫縝密「備各式刀具」　逃6小時被逮

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

飲料杯底驚見白色黏稠物！　狼醫「精液加料」她全喝下肚

記仇記50年！68歲老翁放火燒光高中同學家　車子剩骨架

輝瑞新冠口服藥爆「很苦」！南韓使用狀況曝光　僅出現腹瀉副作用

吞藥水杯突然炸開！　女胸口爆痛發現碎玻璃全都「和血吞下肚」

男在家離奇死亡　破門驚見周圍「100多條蛇」！最長蟒蛇達4.2公尺

25歲女婿亂刀砍死岳母！殺人計畫縝密「備各式刀具」　逃6小時被逮

中華醫大第一屆新南向國際產學合作專班　 61位印尼生開心大學畢業

老夫婦8棟房產賣逾1億元全捐！　遺囑感謝醫院多年照顧

綠營士林北投8搶5大爆棚！焦糖哥哥陸戰陷苦戰　王威中牛棚熱身

首屆東森盃射箭賽花蓮登場！「東森爸爸」王令麟鼓勵部落學童發揮天賦　

「太魯閣號49死」李義祥遭推倒下跪道歉　罹難者家屬：忍9個月了

櫻花妹風靡超逼真「包子收納袋」！　內餡可塞小物太實用

2022燈會搶商機！高雄飯店「除夕」掀搶客大戰　住宿推超值優惠

高雄確診者曾去台南吃喜酒！雲林一家5人匡列　新人被迫隔離過年

中央疫苗通行證「掃碼麻煩」　柯文哲：我直接秀顏色較簡單

千年肖楠慘遭肢解　「山老鼠10人團」盜賣國有林木2千萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

泳速紀錄保持人轉行AV女優　選擇下海竟和東奧有關

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

男近70年沒洗澡　最新檢測結果驚人

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

他隔2年半驚喜回家　撞見爸媽恩愛

2度染疫症狀完全不同！她警告：別小看Omicron

新冠逐漸流感化！Omicron「9大症狀」曝光

專家曝「Omicron1症狀」後遺症　恐致終身無法工作

孕婦誕下8肢嬰兒　村民直呼「神蹟」衝醫院朝聖

1萬伏特貫穿全身　他戴別人的臉生活

染疫害大鵰萎縮　辣模床戰猛男崩潰

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」照片曝光

迦納礦區驚天爆炸17死59傷　500棟屋被毀

更多熱門

相關新聞

力挺斯洛維尼亞　外交部：一起拒絕中國霸凌

力挺斯洛維尼亞　外交部：一起拒絕中國霸凌

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）日前表示正與台灣洽談互設代表處，遭中國大陸國台辦痛批楊薩「罔顧事實、混淆視聽」，要求斯洛維尼亞政府以實際行動恪守承諾，慎重妥善處理涉台問題。對此，外交部發言人歐江安20日表示，中華民國台灣是自由民主國家的事實，已贏得世界尊敬，兩岸互不隸屬的現況，才是各國的共同認知。

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

斯洛維尼亞與台洽互設代表處　外交部：強化實質合作

斯洛維尼亞與台洽互設代表處　外交部：強化實質合作

斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

關鍵字：

斯洛維尼亞趙立堅代表處楊薩Janez Janša

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴3600轟出門

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

即／嘉義學測某考場驚傳學生墜樓　雙腿骨折意識模糊

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

更多

最夯影音

更多
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面