中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前透露正與台灣洽談互設代表處。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此中國駐斯洛維尼亞使館發表了三點聲明，強調對於挑戰一個中國原則、支持台獨的危險言論，中方深感震驚，強烈反對。

中國駐斯洛維尼亞使館聲明如下：

一、楊薩在採訪中多次用國家指稱台灣。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

二、楊薩稱「斯台正就互設代表處進行商談」。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯關係的政治基礎。我們堅決反對中國建交國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。斯政府多次重申奉行一個中國原則，我們強烈敦促斯方切實恪守承諾，以免損害兩國關係的政治基礎。

三、楊薩稱中方對立陶宛施壓，孤立立方。中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，立陶宛執意允許台當局以台灣名義設處，公然把「台灣」和「中國」並列，赤裸裸製造「一中一台」，嚴重違反一個中國原則。中方堅決捍衛自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。

使館發言人指出，今年是中斯建交30週年。經過雙方共同努力，兩國關係總體平穩良好，雙方多領域合作取得積極成果，這符合兩國和兩國人民的根本利益，值得雙方珍惜維護。中方強烈要求斯方避免違背一個中國原則的言行，維護好兩國關係的政治基礎和各領域合作成果。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘