斯洛維尼亞挺台遭回酸　國台辦：好好讀讀《中斯聯合公報》原文

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近期接受印度國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並且表態支持立陶宛挺台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（19日）發出最新聲明指出，「他應該清楚，什麼是一個中國原則，應該好好讀讀《中斯聯合公報》的原文。」

朱鳳蓮表示，「斯洛維尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽。」他應該清楚，什麼是一個中國原則，應該好好讀讀《中華人民共和國與斯洛維尼亞聯合公報》的原文，即斯方重申將繼續堅持一個中國的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國人民的唯一合法政府。斯洛維尼亞不和台灣進行任何官方往來和建立任何官方關係的立場不變。

朱鳳蓮進一步強調，我們敦促斯洛文尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。民進黨當局利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

▲斯洛維尼亞首都盧比安納。（圖／記者任以芳攝）

根據印度媒體報導，楊薩日前接受訪問時，大談中國對立陶宛的經濟報復。他認為長久下來對各方都沒有好處，並且誇讚台灣是「民主國家」，將支持台灣加入世界衛生組織以及立陶宛的涉台做法，正在推進與台灣「互設代表處」。

對此，我外交部發言人歐江安今在外交部例行記者會表示，外交部已注意到該報導，將會積極與理念相近夥伴交往、互動，尋求強化實質合作的機會。