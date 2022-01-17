曾與前男友上床愧對老公！她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子因過去曾與前男友上床，而覺得愧對老公，沒想到竟患上罕見的「陰道痙攣」（Vaginismus），導致婚後6年一直無法成功與丈夫行房。求子心切的她痛苦不已，最後只好向婦科醫師艾莎（Aishah Yunos）求助。還好經過一番治療後，女子如今已成功克服心結，並擁有美滿的性生活。

綜合當地媒體報導，婦科醫師艾莎最近在網上分享一名患者的故事，原來這名患者結婚6年以來，每次與丈夫行房都會痛苦不已，因為只要她嘗試與丈夫從事性行為，就會感到非常疼痛，甚至出現陰道肌肉痙攣的狀況。

艾莎表示，這是一種被稱為「陰道痙攣」的病，只要患者嘗試進行陰道性交時，陰道周圍的肌肉就會變得緊繃或出現痙攣，身體也會感到不安和發熱。艾莎解釋，這名患者因過去曾與前男友發生過性行為，婚後一直對丈夫感到愧疚，因此才會造成性生活不順利。

▲馬來西亞一名女子因為患上罕見的陰道痙攣，婚後6年一直無法成功與丈夫行房。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

於是，艾莎要求她的患者不要糾結於與前男友的性行為，並希望她和丈夫未來能擁有更好的婚姻關係。還好，患者在接受了數次療程後，終於成功克服心理陰影，並過上了幸福的性生活。從艾莎釋出的影片可見，患者痊癒後喜極而泣，也同意艾莎說的「一切都是最好的安排」。

艾莎在網上曝光了這則故事後，立刻釣出了不少也有相同經歷的網友。她們表示，「我丈夫在婚後8個月也曾有類似情形，但我和丈夫一起接受治療，現在一切都沒問題了。我也希望我們能盡快有個孩子」、「這是上帝的一種考驗，但確實不是所有已婚夫婦都願意花6年來等待，希望這對夫妻可以如願有個孩子」、「我3年前也曾有類似情形，但靠著上帝加持，我現在已完美克服，而且還懷孕了」。

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