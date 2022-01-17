13歲妹懷孕抖出「他是爸爸」　認栽後一驗DNA「竟是別人的種！」

▲男子得知少女已經懷孕後，坦承曾與少女發生性關係。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名13歲少女去年與一名20歲男子發生性關係，事件因少女懷孕而曝光，男子也來到警局接受調查，並坦承明知少女未成年，仍與其發生關係。男子很快被警方拘押，但就在DNA鑑定出爐後，警方卻驚訝發現，男子根本不是胎兒的父親，代表另外還有別人也與少女發生了關係，並且至今逍遙法外。

該起案件由大陸真實警務紀錄片《守護解放西》揭露，少女的母親去年9月打電話報案，稱自己13歲的女兒被人性侵，已經懷孕。調查中，少女表示，她去年7月跟朋友去長沙玩，在自己同意的情況下，與20歲的張姓男子發生了性關係並懷孕。

警方透露，少女的母親會知道這件事情，是因爲少女獨自前往醫院試圖進行人工流產，但被醫生發現未成年，通知了家長。

警方很快把與少女發生關係的張姓男子找來了派出所，他一開始不願意多說，但在警方多次警告下，最終坦承明知少女未滿14歲，仍與對方發生了性關係，還聲稱自己不知道事情嚴重性，存在僥倖心理。

警方也進一步取證，抽取了張男的血液，與已經進行流產的胚胎組織比對。但結果出爐後，警方卻驚訝發現，張男不是胚胎組織的父親，這也代表著，另外有別人也與少女發生了性關係。

雖然張男不是胚胎組織的父親，但他涉嫌性侵13歲少女的事實依然成立，必須面對法律的懲罰。警方強調，會積極跟進案件，追蹤胚胎組織的實際父親，將罪犯繩之以法。