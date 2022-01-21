記者邱晟軒／綜合報導

國內今（21日）新增23例本土病例，其中10例與高雄有關；另桃園機場、西堤餐廳群聚持續延燒。對於不少外出工作的民眾擔心，農曆新年是否還能回家過年，需不需要改變計畫？前台大感染科醫師林氏璧給出建議。

林氏璧今在臉書發文表示，新竹4人定序和桃機清潔員是同一株，定序一樣可說找到感染源，不過沒有確切找到人傳人的證據，所以中間不知道傳過幾波，「亞東如此，新竹也如此，這點要小心，新竹的朋友還是要提高警戒，且如果本土比較大規模的爆發，你去定序應該很大機會就是這株機場的散出去了。」

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▲本土疫情持續延燒，過年計畫要改變嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

針對高雄疫情狀況，林氏璧分析，高雄父親是15日發病，19日診所看診時是發病第4天，還是有傳染力，同時段前後三十分鐘內的三個看診患者Ct值都在30以上，分別在1月20~21日發病，在耳鼻喉科門診19日暴露感染的個案，同時間20號採檢陽性，一天就已經驗的到病毒，「這就是這次Omicron最難纏的地方，它就是可能快成這樣，一下就出去了，我相信這三位應該是抓到他們發病的很早期，接下來病毒量應該會很快升高。」

關於過年計畫需不需要就此改變？林氏璧認為，可以滾動式調整，也要因應你家中狀況調整，如果團聚對象中包括長者或是有慢性病的族群，最好先確認至少有打兩劑疫苗，三劑更好，另外可以準備快篩備用，但注意快篩陰性也有可能是偽陰性，也不能因偽陰性就掉以輕心。

林氏璧強調，對於完整接種的人，我覺得心態可以放輕鬆應對這波疫情，當然你非常在意偏向緊張的話，你要完全取消活動待在家中追劇，我也不反對，過年期間人潮南來北往，原本風險較低的地方有可能都會增加風險，這次過年的確是一次大考驗。

▼指揮中心公布1/21確診個案。（圖／指揮中心提供）