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香港倉鼠驗出Delta病毒　兔子、天竺鼠也被強制接受檢測

▲▼ 香港疫情,新冠疫情 。（圖／視覺中國）

▲香港政府下令將寵物店內的小動物「人道毀滅」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港銅鑼灣一間寵物店內的倉鼠日前被檢測出帶有Delta變種病毒，港府隨即下達「殺鼠令」，並要求34間寵物店內的兔子、龍貓，以及天竺鼠都必須接受檢測，直到「結果滿意」後方能營業。

香港漁護自然護理署19日表示，因應寵物店倉鼠被驗到Delta病毒反應，為降低疫情傳播風險及保障公共安全，將對銅鑼灣Little Boss寵物店及其位於大埔貨倉內所有動物進行「人道處理」，同時，香港所有可售賣倉鼠的寵物店必須暫停營業，店內倉鼠也必須接受檢測及人道處理。

漁護署指出，漁護署17日接獲衛生防護中心通報，指有寵物店店員確診，隨即派員到確診者工作的寵物店進行調查，並為店內78隻倉鼠、龍貓及兔子抽取樣本作病毒測試。截至目前為止，共有11個抽取自倉鼠的樣本呈初步陽性反應，其他動物樣本的檢測結果均為陰性。

▲▼香港疫情,倉鼠,天竺鼠,兔子,寵物店。（圖／路透社）

漁護署提到，漁護署17日到該寵物店位於大埔的貨倉為龍貓、天竺鼠、倉鼠及兔子等動物抽取共511個樣本，相關檢測仍在進行中，但有部分環境樣本呈陽性反應。

漁護署說，除了銅鑼灣Little Boss寵物店外，目前香港另有34間可售賣倉鼠的寵物店，而這些寵物店內除倉鼠外的小動物（包含龍貓、天竺鼠及兔子）都必須接受檢測，直到「結果滿意」後才可繼續營業，其間寵物店也須徹底消毒及清潔。

漁護署還說，已經暫停了所有小動物的進口，同時會檢視這類動物進口香港的檢疫要求，包括考慮要求出口國家或地區為相關動物進行檢測等。

漁護署發言人也指出，外國有研究證實，在實驗室的環境下，倉鼠一旦感染新冠病毒，病毒便能夠有效地在受感染的倉鼠群體繁殖及互相傳播，也因而會大大增加了病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險。

▲▼香港疫情,倉鼠,天竺鼠,兔子,寵物店。（圖／路透社）

漁護署發言人表示，倉鼠染疫後未必立即病發，目前檢測陰性不一定等於未受感染，且每日要檢驗逾千隻倉鼠，當局未能負荷檢測量，而飼養倉鼠也對飼養員帶來風險，「在這種繁殖及互相傳播的情況下，加上數量龐大，漁護署並無足夠設施及可行辦法把倉鼠獨立隔離和一一反覆為其進行檢測，全數人道處理是安全和有效控制疫情的方法。」

漁護署發言人提到，荷蘭及丹麥等歐洲國家，在2020年時也出現貂鼠將該種病毒傳人的個案，並採取大規模人道毀滅行動。

漁護署發言人強調，寵物店的動物會分發到各分店售賣，短期內難以追蹤分辨各批次的進口日期，選擇性處理部分倉鼠不能徹底控制疫情，有機會構成防疫漏洞，「因此，為保障市民及公共衛生，漁護署有必要盡快對該批倉鼠進行人道處理，以免病毒進一步擴散。」

▲▼香港疫情,倉鼠,天竺鼠,兔子,寵物店。（圖／路透社）

香港漁護署下達「全港殺鼠令」後引來了大量批評，香港寵物業商會副會長陳雅芝表示，港府在未找到感染源頭，又未對其他寵物店的倉鼠進行檢測前，就下令人道毀滅倉鼠，決定太過倉促，令業界感到傷感及遺憾。

香港倉鼠關注協會也說，從港府建議去年12月22日後購買倉鼠的民眾交出倉鼠以進行「人道毀滅」後，協會已收到120宗詢問，其中半數飼主打算棄養，協會更協助接收了超過60隻倉鼠。

香港倉鼠關注協會強調，飼主應先觀察倉鼠的健康狀況，勿急於棄養，就算倉鼠出現上呼吸道感染症狀，也可以醫治。

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