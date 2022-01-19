香港倉鼠被驗出Delta病毒　倉鼠協會：已有60隻被棄養

▲香港政府將寵物店內的倉鼠全部「人道毀滅」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港銅鑼灣一間寵物店內的倉鼠日前被檢測出帶有Delta變種病毒，港府隨即下達「全港殺鼠令」，引起各界議論。香港倉鼠關注協會19日表示，港府建議民眾交出倉鼠以進行「人道毀滅」後，協會已收到120宗詢問，其中有半數人打算棄養，協會更協助接收了超過60隻倉鼠。

根據港媒報導，香港寵物業商會副會長陳雅芝在電台節目上指出，香港大部分倉鼠來自荷蘭，被驗出環境樣本對病毒呈陽性的倉庫，佔全港近一半的倉鼠供應。

陳雅芝批評，港府在未找到感染源頭，又未對其他寵物店的倉鼠進行檢測前，就下令人道毀滅倉鼠，決定太過倉促，令業界感到傷感及遺憾。

陳雅芝還說，全港寵物店被強制停業，港府又禁止進口小動物，勢必令業界失去生存空間，加上不知何時可以復業，將要求政府賠償。

香港倉鼠關注協會也指出，從港府建議去年12月22日後購買倉鼠的民眾交出倉鼠以進行「人道毀滅」後，協會已收到120宗詢問，其中半數飼主打算棄養，協會更協助接收了超過60隻倉鼠。

香港倉鼠關注協會表示，有部分求助人是在去年12月22日之前購買或領養倉鼠的，但因家庭壓力也必須送走倉鼠，協會試圖協助遊說飼主的家屬，可是部分長輩曾經歷鼠疫，加上將倉鼠與老鼠混淆，最後只能接走倉鼠。

香港倉鼠關注協會建議，飼主應先觀察倉鼠的健康狀況，勿急於棄養，就算倉鼠出現上呼吸道感染症狀，也可以醫治。