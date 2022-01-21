快訊／空軍今中午起停止打撈F-16V殘骸　共計1288人次投入搜救陳奕

▲軍方日前打撈到F-16V戰機殘骸。（資料照／記者吳世龍攝）

記者蘇晏男／台北報導

空軍嘉義基地所屬的一架F-16V單座戰機（機號6650）11日在嘉義東石外海墜海，駕駛陳奕殉職。空軍司令部21日表示，目前已尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器」（黑盒子）及大部分機體殘骸，經綜合評估及向家屬說明並獲同意後，決議於今天中午終止打撈作業。空軍指出，此次搜救及打撈共計派遣空中兵力56架次、海面兵力35艘次及地面搜救人員1288人次。

F-16V戰機在11日失聯後，旋即展開搜救，也有諸多熱心民眾協助作業。在黃金72小時屆滿時，雖打撈到部分機體殘骸，但陳奕仍下落不明；到了14日，搜救大隊在鰲鼓溼地北側約1公里外海尋獲5大袋、3小袋的物品，其中包括人體頭皮組織，當天經過DNA比對，確定是陳奕，證實殉職。事隔兩天，軍方也尋獲失事F-16V戰機的黑盒子。

空軍司令部今天中午表示，1月11日嘉義基地肇生F-16型戰機一級飛安事件，本軍即成立搜救中心，在運安會、海巡署、警（消）人員、熱心民眾及國軍等相關專業共同參與下，歷經晝夜不間斷的搜索及打撈作業，已尋獲黑盒子及大部分機體殘骸。

空軍司令部進一步指出，期間計派遣空中兵力56架次、海面兵力35艘次及地面搜救人員1288人次，進行全面搜尋及打撈，經綜合評估及向家屬說明並獲同意後，決議於今天中午終止打撈作業，相關事故肇因，刻正由專案調查委員會邀集運安會、專家及學者等參與完成全案調查報告。