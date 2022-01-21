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飛官陳奕殉職　民眾黨團揭「空軍3大困境」：未來恐有機無人

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會 前空軍副司令張延廷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

空軍飛官陳奕殉職，台灣民眾黨立院黨團今（21）日舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會，空軍前副司令張延廷會中呼籲，政府應正視空軍3大困境，解決空軍飛行員不足、缺乏訓練及第一線戰力壓力過大等體制性問題，保障國防戰力。

台灣民眾黨立委張其祿表示，國軍6年來累計發生17起重大事故，造成28死、10傷，其中又以空軍及飛行事故最多，因此要處理國防體制性問題，必須先從空軍下手，持續降低空軍事故風險最為優先，當前空軍也正面臨設備轉換問題，舊的戰機太舊未淘汰，新的戰機卻太新，人力青黃不接。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠補充，空軍三大困境分別是少子化、近視率高、飛官及飛行訓練時數不足，少子化衝擊募兵，未來將接裝66架勇鷹高教機，替換43架F-5系列戰機，會有新的人力需求；另外對美軍購66架F-16V，將使空軍多出一支百位人力的飛行聯隊，若沒有及早規劃，恐將「有機無人」。

張其祿表示，以陳奕上尉案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，空軍至今尚未說明為何短缺160小時。陳奕換裝F-16至今共22個月，飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠。而如果去攔截解放軍的是訓練時數不足的飛官，可能因操作不慎或判斷錯誤，產生政治危機。

張延廷直言，建議成立「後備飛行大隊」，以發獎金召回兩類退役戰鬥機飛行員，「甲類」為退伍不久，身體素質尚佳，且對戰技與準則仍熟悉者，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數；「乙類」則是退伍較久，身體素質合格的資深飛官，每月2次定時飛模擬機，並通過鑑測保持熟悉操作流程。

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會 前空軍副司令張延廷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會 前空軍副司令張延廷。（圖／記者屠惠剛攝）

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