LIVE／北市增2確診、高雄港爆群聚　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。桃園、新竹疫情還未歇，昨天又爆出高雄一家三口確診，最新消息更指出染疫的爸爸傳給高雄港同事，至少5人中鏢。另外，台北也傳出有石牌國中學生家人確診，以及國家音樂廳、春水堂有新個案足跡，也就至少有2名確診者。

根據指揮中心昨日說明，高雄一家三口（案18155~18157）案情一開始是4歲幼童（18155）有症狀看診，被檢驗陽性，回頭採檢發現父母2人也是陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關。高雄市長陳其邁指出，經過詳細疫調後案18156排除有北部足跡，詳細來源還需調查。

疫調顯示，案18156在1/15就有咳嗽等呼吸道症狀就診，1/16、1/19也都有到診所就醫。個案是引擎維修師，1/10上麥拉倫輪船維修，1/13、1/14到新光輪船維修。上午最新消息指出，擴大篩檢後，至少5名同事確診，但尚待指揮中心證實。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，北市昨晚傳出石牌國中有學生家人確診，該個案與西堤用餐確診者案18051足跡重疊，是尚未公佈的案號。而國家音樂廳也傳確診者足跡，北市衛生局表示，是新個案，與前者不同。

北市府最新說明指出，案18051曾經前往大同區耳鼻喉科，北市擴大匡列採檢後，發現耳鼻喉科一位75歲阿嬤也確診，而阿嬤與兩名孫子同住，一名就讀國中，一名就讀國小，目前兩校師生採檢175人皆陰性。