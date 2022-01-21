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「潘茹玉」失聯至少罰50萬！入境秒搭友人機車落跑　警上門慘了

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲北市政府20日晚間公布「居家檢疫者失聯名單」，潘茹玉入境後直接搭友人機車返回北投。（示意圖，非本文當事者／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

26歲「潘茹玉」19日從阿拉伯聯合大公國杜拜入境，不料她所填寫的居家檢疫地點以及手機號碼都並非真實資料，北市府經過3次以上聯繫，加上警政系統協尋都找不到人，20日晚間緊急公布「居家檢疫者失聯名單」，所幸北投警分局在晚間10點多找到人。對此，民政局表示，將依春節專案期間加重裁處規定，處以50萬元以上、100萬元以下罰鍰。

北市民政局20日晚間表示，失聯個案潘茹玉依《傳染病防治法》第58條規定，是受居家檢疫人員，不料她入境時所填的手機號碼根本不是她本人電話，而且也未入住她所填寫的信義區鵲絲旅店豪麗旺館，經北市府3次以上聯繫，同步詢問該防疫旅館，都表示她沒入住，經警政系統協尋也找不到人。

北市指出，經通報顯示，潘女的戶籍地在北投，而台北市警局信義分局調閱旅館監視器循線追查，發現潘女搭乘友人機車前往北投，稍早警方也在她家中找到人，同時通知北市衛生局，後續將送往檢疫所。

北市府提醒，民眾應依居家檢疫通知書規定誠實填寫，並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條，以及衛生福利部2021年12月28日公告春節專案期間加重裁處規定，加重處罰。潘茹玉失聯超過6小時、不到24小時，將開罰50萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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