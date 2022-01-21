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昆布在海裡「為何不會泡出高湯」　水族館曝超Q答案：它在忍耐

▲▼ 昆布泡在水中能泡出高湯。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲昆布是日本料理經常使用到的食材。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

昆布（海帶）是日本料理經常使用的食材之一，用以製作高湯或煮火鍋時加入增加鮮味。日本北海道小樽水族館（おたる水族館）日前提問，昆布既然生長在海裡，為什麼不會泡出高湯呢，事後也給出了一個非常爆笑的答案，讓網友看了直呼「真是太可愛了」。

日本網友在推特分享小樽水族館的問題圖卡，可以看見內容寫著「為何昆布在海中不會泡出高湯來」，下方則給出了3個的答案供大家選擇，分別是第一「其實還是有高湯跑出來」、第二「因為是海水」、第三「它在忍耐」，結果正確答案是「它在忍耐」。

小樽水族館解釋，其實昆布並非是「有意識的」在忍耐，昆布在海裡還活著的時候，會忍耐不讓自己的「營養」流失，但一旦被捕撈並經過乾燥處理，放進熱水煮的死亡昆布，因為細胞壁遭到破壞才會釋出營養，製作成高湯。

對此，臉書粉絲團10 Seconds Class轉分享這一張照片，感嘆「館方用忍耐這個字真的是好有畫面」，其他網友也說「原來我們都在喝昆布的屍水」、「我去洗澡也不會是豚骨高湯啊」、「忍耐的昆布，好可愛哈哈」。

也有人說「昆布謝謝你在海中這麼努力忍耐，下次我喝高湯時，會好好感激你」、「這答案好可愛，長知識了」、「原來這麼可口濃厚的味道，都是昆布生前努力忍耐留住的」。

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