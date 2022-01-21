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北市今＋2採檢5400人　石牌國中學生家人、東吳匡列者確診

記者黃翊婷／綜合報導

台北市20日晚間爆出2例確診，其中一人是北投區石牌國中學生的家人，另一人則與桃園確診者（案18116）有關聯，曾到過東吳大學城中校區上課。兩校相繼宣布停課進行清消，預計採檢人數多達5400人。

▲▼東吳大學城中校區採檢。（圖／北市府提供）

▲東吳大學城中校區師生進行PCR檢驗。（圖／北市府提供，下同）

台北市教育局20日晚間表示，北投區石牌國中因學生家人確診，當日下午已先針對學生就讀的班級進行清消，班級師生也已進行PCR檢驗，21日上午會針對另外10個班級，總數約400多名師生進行採檢。

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另一名確診者則是一名設籍於台北市的民眾，該個案曾到東吳大學城中校區上課、國家歌劇院春水堂消費，與1月16日同樣在東吳大學城中校區待上8小時的桃園確診者（案18116）有關聯。

▲▼東吳大學城中校區採檢。（圖／北市府提供）

▲聯合醫院組成「行動篩檢隊」進行擴大採驗。

兩廳院20日表示，即刻起至1月21日國家音樂廳將閉館一天，進行音樂廳全棟清消作業，預計1月22日恢復營運；而春水堂將於1月21日至23日暫停營業3日，1月24日恢復營業。

另外，東吳大學也在學校網站公告，由於確診者為校外人士，台北市衛生局擴大PCR採檢，將安排行動採檢巴士，1月16日至1月19日曾出入城中校區的師生，請於1月20日下午4時30分至晚間7時30分、21日上午9時至中午12時前往城中校區籃球場旁採檢，如果是已經返鄉的師生，請就近至縣市衛生局或醫院採檢，預計約採檢5000名師生。

校方表示，根據教育部防疫指引指示，城中校區21日起將實施停課至1月30日，停課期間學生請勿到校，圖書館及一大樓、五大樓閱覽室也不開放。

台北市政府發言人陳智菡說明，針對東吳大學師生採檢一事，聯合醫院已組成「行動篩檢隊」進行擴大採檢，20日篩檢人數約800人，21日會再派5至6台篩檢車前往支援。

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