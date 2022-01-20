學測明登場！累計14名考生列為居隔與自主健康管理

▲學測今天下午看考場，截至今天下午為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位。（圖／大考中心提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

111學年學測明（20日）起一連三天在全國同步登場，大考中心今（21日）表示，截至今天下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位，大考中心表示，將安排上述考生到隔離試場應試，而有關居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，將比照110學測及指考，規劃獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府位政單位標準作業流程往返特定考(分)區，並依不同風險等級，安排不同的隔離試場供此類考生應考。

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▲學測明天登場，截至今天下午為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位。（圖／記者林敬旻攝，照片人物與本事件無關）

學測明天登場，但受到本土新冠肺炎影響，確診人數持續累積，今天疫情更延燒到高雄，而外界相當擔心，學測會不會受到影響，而大考中心表示，學測如期舉行，而截至今天下午下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位。

大考中心強調，今年學測的各項防疫措施，除參照過往防疫作為(如全面配戴口罩、量溫、不開放親友陪考、試場通風、考(分)區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等)之外，全體試務及監試人員皆施打2劑疫苗(因故未施打者，取得前 3日檢測陰性證明)、多數考生至少施打1劑疫苗，並將增加分區學校外圍環境清消、增設隔離/防疫試場及備援分區學校等強化措施，希透過萬全的準備，協助近12萬名考生能順利應試。

▲今年台大身障生考場共有151名考生，今下午開放察看考場。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

由於確診考生不能應考，大考中心指出，後續將透過大學招聯會擬定的補救措施，由招生管道提供外加名額予以協助，而居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，大考中心自考試日前21天起，每天都與衛生福利部疾病管制署進行勾稽，且大考中心也與縣市政府衛政單位、集報單位師長保持密切聯繫，對於勾稽到的居家隔離、居家檢疫考生，大考中心會主動與考生聯繫。