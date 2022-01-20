柯文哲搭公車掏「美少女戰士權杖」！閃亮現身露燦笑：會亮欸

記者閔文昱／綜合報導

為推廣民眾台北通綁定悠遊卡，台北市長柯文哲20日在臉書表示，他帶了「美少女戰士月光權杖」造型悠遊卡搭公車，受到不少民眾投以羨慕的目光。影片一曝光，不少網友看了瞬間笑翻，直呼「錢真難賺」。

▲柯文哲掏出美少女戰士悠遊卡搭公車，引發熱議。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲20日在臉書分享影片，只見他上班搭公車刷悠遊卡時，竟拿出「美少女戰士月光權杖」造型悠遊卡，讓許多乘客都投以羨慕（憂心？驚恐？）的目光，而他也指出，自己雖然沒有在看美少女戰士，但也看得出這支悠遊卡做得有夠夢幻，「感應時魔幻銀水晶還會發光，非常酷。」

柯文哲透露，這支月光權杖悠遊卡還原度百分百，開賣15分鐘就賣掉1萬支，「不過重點是悠遊卡要記名，這樣不但掉了可以找回來，進出台北市公有場館，嗶一下就完成實聯制，讓你到處輕鬆悠遊！」另外，他還hashtag，「#原來台灣有這麼多少女心」、「#美少女戰士早就完結篇了」、「#武內直子老公的獵人什麼時候要畫完」、「#用悠遊卡結帳也能月光療癒」。

許多網友也紛紛在影片下方留言，「我也要這超酷的」、「柯哲仙子：我代替月亮 （苛責）您」、「阿北沒有換上水手服，這樣不好（搖手指）」、「太可愛了，好想買給我爸用」、「這恥度破表」、「阿北拿這支莫名有違和感」、「阿北走在流行尖端」、「有違和感，錢難賺呀~」、「阿伯，這樣真的很好笑」。

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