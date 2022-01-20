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快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」：4寶媽沒有錯

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」：4寶媽沒有錯

▲鳳梨開直播道歉。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）被網友指控和一位4寶媽有不倫關係，網路上還流出疑似他跟女方相處時留下的床照，引起網友討論。鳳梨20日晚間開直播解釋，觀看人數竟直接衝到3.8萬人，他也氣憤地解釋照片曝光的來龍去脈，「鼠薯真的沒有偷吃」。

鳳梨在直播中表示，該名4寶媽向他說，照片跟對話是前夫散播，此事跟她無關，「她沒有錯」。因此，鳳梨也直言，這名前夫可能觸法，建議對方不要這樣做。另外，鳳梨直接鞠躬道歉，首先為他有入珠道歉，再來是為了他的尺寸太大道歉，第三是為了讓地方媽媽暴動而道歉，最後則是為了浪費社會資源而道歉。

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該段直播一開，瞬間讓3.8萬名網友湧入朝聖，「開放線上預約服務地方媽媽」、「入珠鼠薯的存在讓夫妻失和社會動盪真的太不應該」、「想報名巡迴地方關懷會」、「鼠薯跟手天使一樣偉大，加油」、「鼠薯我家附近好多失婚少婦也需要你的照顧」、「鼠薯親自下海，全台受惠」。

▲鳳梨直播。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

▲▼鳳梨被爆偷吃女粉絲。（圖／翻攝自匿名公社）

▲鳳梨被爆偷吃女粉絲。（圖／翻攝自匿名公社）

鳳梨坦言，他不敢過去、現在及未來都不會帶著面具經營，他可能齷齪、下流，但是他很帥，造成如此大的風波也感到萬分的抱歉。

據悉，鳳梨昨遭網友爆料不倫4寶辣媽，爆料者還公開女方與閨密對話，該女粉絲透露自己有偷拍鳳梨睡覺的照片，還透露鳳梨的尺寸不小、進去很痛，對話中也提到鳳梨有留她下來，但女粉絲會怕「屋主」。

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