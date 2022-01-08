讓社會邊緣戶過好年　社福團體送福慧袋「物資至少能吃到過年」

▲永靖國中棒球隊小球員和志工包裝福慧袋。（圖／頂新和德文教基金會提供）



生活中心／綜合報導

多數民眾關心如何施打第三劑疫苗之際，社會各角落卻有許多人只能關心下一餐在哪裡？為讓故鄉的經濟弱勢民眾能過個好年，並喚起更多人一起關心這些家戶，社福團體今天特別到彰化永靖送愛心物資給當地200個關懷戶。罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民說，每月7千元年金扣掉1千多元醫藥費跟基本開銷後，所剩無幾，「日子不好過，這些物資至少能吃到過年。」

今年70歲的關懷戶林先生，和無法工作的太太同住，每月領取政府低收入戶補助，他平日靠做手工飾品、手工包包及代客車補拉鏈為生，目前欠債一百多萬，6年前他所住的房屋破損，因經濟拮据無法翻修，頂新和德文教基金會「築夢工程」團隊發動修繕協助他得以安居，目前是頂新和德1919食物銀行關懷戶。

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頂新和德文教基金會和永靖鄉公所共同發起的「福慧袋 歲末送暖」活動今年邁入第五年，累計發送逾11000袋，17000多人次受惠。今天活動現場的受贈關懷戶來自永靖各村，除有獨居長者、也有不少社會邊緣戶。

林先生說，很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充幫他和太太修房子，也透過食物銀行不間斷地照顧這麼多與他素昧平生的人，不知道該如何表示感謝。罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民說，3年前罹癌後，開刀、住院、生活起居樣樣得自己來，這些物資至少能吃到過年。

頂新和德文教基金會長期關懷永靖弱勢家庭，除了提供急難救助，也透過「頂新和德1919食物銀行」為急難或弱勢家庭補給生活物資，每逢年底也會舉辦福慧袋致贈活動，內容包含奶粉、白米、罐頭等14項民生物資。

今年的200個福慧袋由永靖國中棒球隊、永靖鄉共好協會、慈濟社區志工與基金會志工隊等60人協助裝袋，共好協會志工劉玉珍說，希望趁自己還有能力時幫助別人，助關懷戶共好新春。創辦人魏應充表示，希望透過福慧袋的活動，能做到袋袋相傳與代代相傳，讓善與愛持續在社會各角落流傳。