與桃園西堤確診者足跡重疊！石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

▲石牌國中。（圖／翻攝自Google Maps）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局20日公布，曾經到桃園西堤餐廳用餐的確診者（案18051）曾於1月15日到過大同區某耳鼻喉科診所。台北市晚間傳出石牌國中有學生家人確診，台北市教育局副局長陳素慧表示，該名家人與案18051的大同區耳鼻喉科足跡重疊，今天採檢陽性確診。

桃園西堤餐廳群聚感染案擴大，桃園日前有一家人在1月9日到該餐廳用餐，其中爸爸、2名兒子確診（案18051、案18052、案18053）。

台北市衛生局專委歐佳齡20日指出，桃園確診者（案18051）曾經在1月10日到大安區忠孝東路四段某間整形外科診所，並且在1月15日到大同區的某間耳鼻喉科診所就醫，目前已有匡列醫護人員和相關民眾，31人居家隔離，其中3人檢驗陰性，28人檢驗中，並擴大採檢6人等待結果出爐。

不過，台北市晚間傳出，石牌國中有學生家人確診，北市衛生局證實，確診個案為中央尚未公布新案，且與先前證實的國家音樂廳、春水堂足跡個案不是同一個。

台北市教育局副局長陳素慧受訪時回應，該名學生家人與案18051的大同區耳鼻喉科足跡重疊，今天採檢陽性確診；該學生今有到校，回家後被通知居家隔離，目前同層的其他班級、課後輔導有併班的學生將於21日擴大採撿，人數大約400多人。

▼外縣市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）