獨／北市明至少＋2！1人曾去東吳大學城中校區上課　明擴大採檢

▲東吳大學城中校區採檢。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市20日晚間再傳多起確診足跡，國家音樂廳於20日起至21日閉館一天，該建築1樓的春水堂餐廳自1月21日至23日暫停營業3天，預計1月24日恢復營業；北市衛生局20日晚間證實，是尚未公布案號新案。據了解，這名新案曾經到過東吳大學城中校區，並且與桃園確診者（案18116）有關聯。

兩廳院20日表示，即刻起至1月21日國家音樂廳將閉館一天，將進行音樂廳全棟清消作業，預計1月22日恢復營運；而春水堂於1月21日至23日暫停營業3日，1月24日恢復營業。針對國家音樂廳、春水堂有確診足跡，台北市衛生局回應，該確診者足跡是中央尚未公布案號的新案，正辦理疫調及匡列中。

據了解，該名個案戶籍地位於台北市，且曾經到過東吳大學城中校區上課、國家歌劇院春水堂消費，與1月16日同樣在東吳大學城中校區待上8小時的桃園確診者（案18116）有關聯。

東吳大學也於學校網頁公告，台北市衛生局擴大PCR採檢，因此安排行動採檢巴士，1月16日至1月19日曾出入城中校區的師生，請於1月20日下午4時30分至晚間7時30分、21日上午9時至中午12時到城中校區籃球場旁採檢，倘若返鄉師生則請就近至縣市衛生局或醫院採檢。