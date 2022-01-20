急尋在台北學生！東吳大學城中校區擴大採檢　北市明派6篩檢車支援

▲東吳大學城中校區擴大採檢。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局20日公布，桃園確診者（案18116）足跡，曾經於16日上午8時47分至晚間6時在東吳大學城中校區；《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，21日還會再新增1例確診，就是曾到東吳大學城中校區上課的人。台北市政府發言人陳智菡表示，聯合醫院組成「行動篩檢隊」到東吳大學擴大採檢，篩檢數約800人，21日將再派5至6台篩檢車支援。

兩廳院20日表示，即刻起至1月21日國家音樂廳將閉館一天，將進行音樂廳全棟清消作業，預計1月22日恢復營運；而春水堂於1月21日至23日暫停營業3日，1月24日恢復營業。針對國家音樂廳、春水堂有確診足跡，台北市衛生局回應，該確診者足跡是中央尚未公布案號的新案，正辦理疫調及匡列中。

《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，該名個案戶籍地位於台北市，且曾經到過東吳大學城中校區上課、國家歌劇院春水堂消費，與1月16日同樣在東吳大學城中校區待上8小時的桃園確診者（案18116）有關聯。

面對東吳大學採檢狀況，陳智菡20日晚間透露，聯合醫院已經組成「行動篩檢隊」於下午4時30分至東吳大學城中校區擴大採檢，因為學生人數眾多，所以篩檢勤務一直進行到晚間，今日篩檢人數約有800人；由於學校發簡訊通知，仍留在台北市的學生返校篩檢，所以目前難以確認總人數，北市府預計21日再派5至6台篩檢車到場支援篩檢。

陳智菡提及，醫護人員真的相當辛苦，因為穿著三級防護衣物，所以3至4小時都無法飲水進食、如廁，但仍堅守崗位，撐到最後真的受不了才交接，希望儘速為學生們採檢、安心返家，北市非常感謝所有醫護人員的辛勞。

東吳大學也於學校網頁公告，台北市衛生局擴大PCR採檢，因此安排行動採檢巴士，1月16日至1月19日曾出入城中校區的師生，請於1月20日下午4時30分至晚間7時30分、21日上午9時至中午12時到城中校區籃球場旁採檢，倘若返鄉師生則請就近至縣市衛生局或醫院採檢。

台北市衛生局20日下午召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，桃園確診者（案18116）的職場在新北市，曾經於15日搭乘台鐵、捷運，並達信義區，16日至東吳大學城中校區參加民間組織辦理的課程，目前匡列65人居家隔離，其中6人採檢陰性，59人檢驗中，並還在調查擴大採檢名單。

▼外縣市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）