帛琉泡泡快破？陳時中宣布加嚴措施　疫情續升溫「不排除取消」

▲陳時中說明台灣帛琉旅遊泡泡檢疫加嚴措施。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

帛琉旅遊泡泡即起加嚴！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日晚間召開臨時記者會，宣布加強旅遊泡泡檢疫措施，從帛琉入境前5天公費入住集中檢疫所，後9天加強版自主健康管理，且篩檢次數增加；我方也會持續觀察，如果當地本土病例明顯增加、社區傳播可能，不排除取消旅遊泡泡。

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▲帛琉入境採檢及檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心下午召開會議，陳時中晚間召開記者會表示，帛琉確實有疫情升溫可能，決定對帛琉旅行泡泡加強管理。

自帛琉來台旅客，除搭機前須持二日內核酸檢測報告外，入境仍依現行作法，採綠色專屬通道，並強化相關入境採檢及檢疫措施，請赴帛琉或自帛琉抵臺旅客，務必配合當地及回臺相關防疫及檢疫措施，以保障國內社區安全。

指揮中心指出，強化入境採檢及檢疫措施將自今(2022)年1月22日(含)起實施，入境旅客公費入住集中檢疫所實施5天檢疫，接續加強自主健康管理9天，再進行一般自主健康管理7天，並配合入境時(集中檢疫所採檢)、第5天及第13至14天進行PCR檢測，第8天、第11天及一般自主健康管理期滿(第20至21天)以家用快篩試劑各檢測1次。

指揮中心說明，針對1月22日分別有旅遊團啟程至帛琉，以及自帛琉入境旅客，請儘速辦理下列事項：

(一) 駐帛琉共和國大使館將持續提供當地疫情風險資訊予交通部觀光局，以利旅行社向旅客宣達該國疫情風險，以及須配合的防疫措施（包括從事醫療照護工作人員，於加強自主健康管理期間不得上班）。

(二) 為確保赴帛琉旅客瞭解當地疫情風險，駐帛琉共和國大使館亦將於機場加強宣導。

(三) 有關自帛琉入境之14名旅客(含後送轉診病人)，將請駐帛琉共和國大使館轉達調整後的防疫措施，並請醫療應變組瞭解後送轉診病人的就醫需求，以利預先調度。

此外，外交部已調整帛琉旅遊警示為「提醒注意」，並將召集交通部與駐帛琉共和國大使館共同研商合理的退費機制。