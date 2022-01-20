外交部虎年新春影片曝光　「喵喵國」特使賣萌賀年

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年將至，外交部今（20）日發表今年虎年新春賀歲短片，由年輕同仁創作演出，熱情接待「喵喵國」小虎特使訪問外交部，為虎年新春增添節慶歡樂氣氛，也讓民眾瞭解外交部的業務情形與工作成果。

▲新春賀歲影片由「喵喵國」小虎特使擔任主角。（圖／外交部提供）

外交部表示，福虎生豐的賀歲短片今年介紹外交及國際事務學院、國際組織司、條約法律司、歐洲司、亞東太平洋司及臺灣日本關係協會共6個外交部單位業務情形，由年輕同仁說明新進外領人員的培訓、推動全民外交研習營、台灣參與亞太經濟合作（APEC）30週年、中美洲銀行（CABEI）在台灣設立辦事處。

以及我國與美國、波蘭等國簽訂國際合作及司法互助協定、舉辦第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）台灣日活動、捷克、法國及歐盟代表團來台訪問、我國在立陶宛設立台灣代表處、外交部提供旅外國人急難救助、台日攜手抗疫等工作內涵，展現外交成果的多元風貌。

影片中，小虎特使也贈送賀歲禮物，與新一代的外交人員共同祝福國人虎年萬事吉祥如意。外交部表示，外交部從民國98年起，每年在農曆春節前推出賀歲短片，近年來並由基層同仁參與創作及演出，以活潑輕鬆的方式分享外交部業務內容及工作亮點。