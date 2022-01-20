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尼加拉瓜片面宣布FTA失效　外交部：暫時實施法理仍有效

▲▼立委羅致正舉行「台尼斷交FTA失效？台商受害哭求無門」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委立委羅致政召開「台尼斷交FTA失效？台商受害哭求無門」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣與尼加拉瓜在去年12月10日斷交，民進黨立委羅致政20日表示，尼加拉瓜片面宣布自由貿易協定（FTA）失效，不僅違背國際慣例，更嚴重進口業者權益。對此，外交部回應，尼加拉瓜沒有遵照國際法約進行，所以政府暫停實施兩國之間的FTA，「但在法理上仍然有效」。

羅致政20日上午在立法院召開「台尼斷交FTA失效？台商受害哭求無門」記者會，並邀請行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部、財政部、台灣進口水產品協進會等代表列席。

羅致政表示，尼加拉瓜在去年12月10日與台灣斷交之後，隨即片面宣布兩國的FTA失效，不僅違背國際慣例必須「提前告知」的要求，更導致許進出口商出現很大的困難，因為FTA牽連著關稅減讓的問題，尤其很多進口商都必須提前預付訂金、購買產品。

羅致政指出，台灣過去跟巴拿馬、薩爾瓦多等國都有簽訂FTA，即使斷交FTA還是繼續存在，唯一的例外就是尼加拉瓜的例子，「到底現在FTA的地位是在還不在」，政府有責任與義務幫助廠商，在短期內如何不讓權益受損，中長期來講，更要輔導他們轉進其他友邦國家。

羅致政說明，現在進口業者面臨的問題，主要在於FTA的產地證明，過去都有官方產地證明，就是由當地國政府所蓋章、印發的產地證明，「可是因為我跟他們斷交了，當地國政府已經不再提供產地證明」，他們現在他們唯一能提出的，就是當地的民間出口商所提供的證明。

不過，羅致政說，民間出口商所提供的證明，沒有辦法得到當地國的認證，「我們已經沒有大使館了，也沒辦法加以認證」，這樣的證件恐怕也不足部讓政府認定，進出口商的產品是來自尼加拉瓜原產地的物品。

羅致政也批評，兩國之間的FTA要失效，必須提前180天告知對方，可是尼加拉瓜並沒有這麼做，反而在斷交完不到一個禮拜，就片面宣布終止跟台灣所有的條約、規章等，這會涉及到所有台商的權益問題。

對此，外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中回應，以現在的國際法規來講，「FTA是仍然有效」，因為尼加拉瓜沒有照著國際法約的程序進行，造成整個執行上有違約的行為，「所以在這種情況下我們中止，暫停實施FTA」，但是在法理上仍然有效。

蔡允中指出，有關優惠關稅的效期，經濟部事前已經召開三場會議，業者也都針對問題提出意見，現在正在彙整所有業者的意見，會朝向保障業者最大權益的方向，後續提供行政院進行核定，「業者的權益是我們最大的考量」。

蔡允中說明，在相關認證的部分，外交部與經濟部、財政部也已經談過，所有證件的認定會朝「可以有替代方式的文件」，可能會採取比較大的範圍、比較寬鬆的方式，以符合業者的需要。

經濟部國貿局副局長李冠志則說，業者的權益是經濟部最大的考量，「目前整個執行在台灣方面，我們是把整個FTA持續在執行當中」，但是未來也在考量什麼時候是最合理的期間，讓業者的權益做一些相關保障，這些相關權宜措施，經濟部、財政部及外交部會持續討論。

李冠志表示，這些權益措施包含文件、取得、效力方式等，未來也會向尼加拉瓜提出台灣方面的訴求，「因為尼方片面地中止FTA，已經違反台尼FTA的精神」，台灣也會提出應對的方案，目前內部還在研擬當中。

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