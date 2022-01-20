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帛琉疫情炸！167人確診　外交部急修「旅遊泡泡」捐7萬口罩快篩劑

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

友邦帛琉近日陸續傳出確診案例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥19日證實，目前帛琉出現167例Covid-19確診案例，其中139例為境外移入，9例是當地社區感染。對於台帛旅遊泡泡是否將持續，外交部發言人歐江安20日回應表示，台帛衛生單位將在今天進一步交換意見，滾動式修正該政策，且台灣援贈的口罩、快篩試劑也將在22日運抵帛琉。

歐江安今天上午在外交部例行記者會說明，帛琉近期驗出Covid-19確診案例，多數來自關島進入帛琉的旅客，帛琉政府已經在第一時間擴大防疫措施，很積極的追蹤個案的接觸史，已經隔離了帛琉當地確診病例，美國疾病管制與預防中心（CDC）也立刻派員到帛琉，協助相關防疫工作，研判目前帛琉確診者以Omicron輕症病患為主，帛琉政府也鼓勵當地民眾追加施打第三劑加強劑，防範變種病毒。

歐江安表示，外交部駐館及相關單位都保持密切溝通，充分掌握帛琉當地疫情發展，有關於帛琉當地疫情的動態，比較適合由帛琉自己來公佈，但外交部也將掌握情形轉達給中央流行疫情指揮中心，讓指揮中心做出整體判斷和評估，作為政策參考依據。

歐江安說明，目前外交部初步規劃，今天將由指揮中心與帛琉的衛生單位進行視訊會議，就帛琉相關防疫情形進一步交換意見，我方也將滾動式檢討帛琉安全旅遊圈施行規則。

此外，歐江安補充，為了積極協助帛琉的防疫工作，我國政府將提供給帛琉相關醫療物資，包括超過7萬片成人及兒童用口罩、500劑快篩試劑，另有廠商捐贈1萬劑快篩試劑，新光醫院亦將派遣醫療團隊到帛琉進行防疫工作，華航則將免費載運醫療物資，估計將在1月22日抵達帛琉。

▼帛琉打疫苗現場。（資料照／旅客提供）

▲▼帛琉打疫苗現場。（圖／旅客提供）

▼我國友邦帛琉近來爆發疫情。(圖／華航提供)

▲帛琉美景令人神往。(圖／華航提供)

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