快訊／東吳城中校區擴大採檢　今明兩天估篩檢5000人

▲東吳大學城中校區因有確診者足跡，今明兩天將篩檢5千名師生。（圖／翻攝Google Map）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨（19日）傳出北市衛生局通知東吳大學，指城中校區在16日有確診者足跡，校方昨已要求使用該教室的百餘名師生進行自主健康管理，由於案18116在東吳大學上了一整天課程，在與北市衛生局協調後，今（20日）起擴大篩檢，校方指出，凡是1月16日到20日這段期間出入城中校區的師生，將在今明兩天進行採檢，預估總人數約5千人。

東吳大學城中校區的「作楠廳」在16日出借給校外人士使用，昨北市衛生局通知，案18116在16日當天在東吳大學城中校區活動，校方昨天緊急通知，在場師生進行自主健康管理，落實體溫量測、消毒、戴口罩等動作。

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不過，由於案18116在東吳大學上了一整天課程，基於保險，北市衛生局表示將和校方協調，不排除針對更多師生進行擴大篩檢；稍早《ETtoday新聞雲》向東吳校方求證，校方表示，確實從今天開始篩檢，預計今明兩天針對1月16日到20日出入城中校區的師生進行篩檢，估計總人數超過5千人。

此外，由於部分學生已經返鄉，校方表示，也會通知無法到校師生，到住家附近相關單位為進行快篩，而截至下午為止，尚未傳出有確診個案。