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高雄3口染疫「全台灣都有也不奇怪」！醫籲：有1現象可快篩

▲▼高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（20）日新增13例本土確診，已5個月沒有本土病例的高雄也出現一家3口染疫，父親（案18156）Ct值僅11.5，工作與高雄港有關，目前疫調匡列中；另一條傳播鏈為大湳市場買菜母女（案18135、18154），指揮官陳時中認為也須特別留意。前台大感染科醫師林氏璧直言，「如果遠在高雄都有，其實全台灣會有也都不奇怪了！」

今日爆出的高雄一家3口染疫，因指標個案4歲童（案18155）抽搐就醫，入院採檢確診，Ct值20，隨後父母也驗出陽性。據了解，父親任職於高雄港，有上國際商船工作，相關足跡仍在疫調中。確診4歲童就讀的松青幼兒園今天也緊急通知家長，先準備3天行李；目前79名師生都送進防疫旅館，部分家長也將陪小孩進住。

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至於昨日的大湳市場菜販案18119，由於複驗2次均為陰性，目前已排除。但匡列中新增2例確診，為案18135及18154，為母女關係都曾去大湳市場。目前該處變成確診者足跡，而非職場足跡，但感染源依舊不確定。

▲▼案18155相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）

▲案18155相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）

針對今日疫情，前台大感染科醫師林氏璧指出，高雄染疫爸從15日開始頭痛、咳嗽，16及19日兩度至診所就診，診斷為扁桃腺發炎，後來因兒子確診被匡列驗出陽性，Ct值11.5；至於母親目前無症狀，Ct值24.28。以發病日看來，可能是父親傳給家人，但也要看母親Ct值後續變化，目前正積極匡列調查。

林氏璧憂心，由於新冠症狀與感冒難以區分，加上Omicron發生嗅味覺異常比例又低，因此更添難度，「要不是需要住院前採檢，這個案子就會這樣漏掉了！」他也呼籲國人，只要家人、同事或同學中有2人以上在很短時間內有呼吸道症狀，都應提高警覺，去做採檢，一般診所也須轉診檢查，民眾不妨自行購買居家快篩以備不時之需。

今日記者會中陳時中指出，目前有4條感染源不明傳播鏈列入重點觀察，包括大湳市場、高雄港、亞東醫院護理師及新竹市主管確診個案。林氏璧認為，「如果遠在高雄都有，其實全台灣會有也都不奇怪了！」特別是接下來要過年了，會有返鄉與旅遊的人潮，仍要繃緊神經，做最壞打算、最好的準備。

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