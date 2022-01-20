不要問很可怕？寵物店「賣不掉的貓狗怎處理」　店員曝真相

▲寵物店裡的可愛貓犬，若沒賣出去會如何處理？（示意圖／新北市動物保護處提供。）

記者邱晟軒／綜合報導

越來越多人提倡領養代替購買，不過國內仍有許多寵物店林立街頭，然而你有思考過，店內那些可愛的小動物若是沒有被好心人挑選走，下場會是如何呢？對此，就有網友好奇詢問，寵物店裡的貓犬若是賣不出去會怎麼處理？貼文曝光後，立刻釣出寵物店員工揭真相。

有一名網友在批踢踢八卦板以「寵物店賣不出去的貓狗都去哪了？」為題發文表示，自己經過寵物店，透明櫥窗裡看進去都是可愛的小狗小貓，但是也有長的比較不討喜的，貓狗小時候可愛賣相最好，但長期賣不出去長大的貓狗最後會怎麼處理？」

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▲網友疑惑發問。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，引起許多網友回應，「不要問你會怕」、「直接走進去問啊」、「繁殖場？」、「留在店裡或送回繁殖場都一樣慘」、「如果老闆本身就是個愛寵之人的話，那結局一般應該都還不錯吧」。

不過，貼文也釣出寵物店員工親自解答，「老闆娘自己有貓舍，她曾說過『沒有賣不掉的貓，只有賣不掉的價』，所以第一種可能方式就是降價賣，到三歲還是賣不掉就直接結紮送養，或自己留著、給同行當種公種母，個性很好很黏人的那種會結紮供起來養。」