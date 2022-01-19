　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022屏東熱博登場　交通疏導作為一次報你知

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東熱帶農業博覽會於1月22日登場，至2月28日止為期37天，轄區的屏東警分局預估湧入大量遊客，已規劃好交通疏導作為，籲請遊客配合。

屏東熱帶農業博覽會將透過彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等亮點特色及各特色主題區，呈現多元豐富的屏東農、漁、林、休閒觀光產業及原民、客家等特色。

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方預估湧入車流，為有效疏導車流、交通順暢，已針對熱博園區周遭實施以下交通管制措施：
1.國道三號平面道路於例假日8-18時禁止左轉台27線(德和路)，另加強車輛引導至神農西路及德華路路口迴轉，民眾自行駕車前往除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區備有充分停車場地，可供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛。
2.為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱
博園區周遭劃設禁止臨時停車標線，將加強取締違規停車情事。
3. 除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流
道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵，並建議將車輛停放於農業科技園區內停車場，農曆春節間提供免費接駁公車載運入園。
4 屏東市區民眾如欲前來熱博園區，可行駛中正路接海豐外環道前來
園區；建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。
5.因應疫情，今年進入園區全程配戴口罩。

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局長方秋梅表示，熱帶博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，年年吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日車流倍增，警方實施各項交通管制措施，亦派員視車流狀況不定時連線警察廣播電台，提供最新路況，提供用路人交通順暢，快樂出門、平安回家。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
半套店海削9千萬！　驚人「打手槍煉金術」曝
快訊／北榮加開「萬人疫苗接種門診」　即起開放預約
快訊／驚悚畫面曝！女騎士遭客運輾頭慘死
中午一顆「茶葉蛋」讓她中獎！　快打開新聞雲App
LIVE／新竹男吃鵝肉6小時確診！同桌全匡列
快訊／曾去西堤沒掃實聯制！桃檢公務員、辦公室同仁採檢出爐
賓士男撞進加油站命危！　18歲女友脫鞋狂踢叫他
警察來電「載你司機確診了」　他隔離滿14天崩潰
高雄男居檢暈倒　88分鐘等嘸救護車亡
快訊／台61自撞護欄　34歲男魂斷納骨塔前
快訊／泱泱進盧廣仲家幹嘛？　經紀人回應了
友爆王力宏「躲藏現況」！　不恨李靚蕾：只剩害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《新竹記譯》得獎名單公佈　國定古蹟東門城摘首獎

2022屏東熱博登場　交通疏導作為一次報你知

黃偉哲打造台南經濟新動能　市府續推化合物半導體產業聚落

南警嚴打暴力犯罪　追緝7人徹底瓦解犯罪組織

精神不濟撞斷路旁電桿　貨車車頭全毀凹陷司機及路過女子受傷送醫

安全行駛不超載　歸仁警強力取締大型車輛重點違規

與創世基金會攜手　台南市議會送禮到家

基隆警結合宮廟關懷弱勢家庭　發送愛心便當傳遞社會溫情

行車糾紛演變搶劫！以色列男搶LV包不成「揮拳打爆人眼球」

北榮桃園分院快篩快打部隊　隨時待命立即出發

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

《新竹記譯》得獎名單公佈　國定古蹟東門城摘首獎

2022屏東熱博登場　交通疏導作為一次報你知

黃偉哲打造台南經濟新動能　市府續推化合物半導體產業聚落

南警嚴打暴力犯罪　追緝7人徹底瓦解犯罪組織

精神不濟撞斷路旁電桿　貨車車頭全毀凹陷司機及路過女子受傷送醫

安全行駛不超載　歸仁警強力取締大型車輛重點違規

與創世基金會攜手　台南市議會送禮到家

基隆警結合宮廟關懷弱勢家庭　發送愛心便當傳遞社會溫情

行車糾紛演變搶劫！以色列男搶LV包不成「揮拳打爆人眼球」

北榮桃園分院快篩快打部隊　隨時待命立即出發

新北國王2月主場2連戰確定延賽　5月進行補賽

高市3大都市之肺它買屋門檻最低　1字頭買中古屋

背痛以為肌肉拉傷！　女就醫「體內藏子彈3個月」婚禮被亂槍掃射

東加火山噴發掀15m海嘯　「兩座島房屋被吞沒」釀空前災難

村莊慶典慘變「活人獻祭」！　醉男動手宰羊發現割斷的是喉嚨

世界最長壽男性逝世！曾在「2次全球疫情」中倖存　差24天滿113歲

《新竹記譯》得獎名單公佈　國定古蹟東門城摘首獎

春節國道匝道管制時段一次看　胎紋深度不足最重可罰6000元

「黃偉哲被控線民明顯黨內政爭」　學者：有人不想要他連任市長

專家估虎年生肖套幣短期市價　將優於往年！

地方熱門新聞

台南市議會送禮到家

精神不濟撞斷路電桿車頭全凹陷　司機及路過女子受傷送醫

以色列男搶包不成　揮拳打爆人眼球

台南無莫德納疫苗接種點

歸仁警強力取締大型車輛重點違規

南警嚴打暴力犯罪追緝7人

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

即／花蓮縣3:06發生規模4.0地震　最大震度3級

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台東獨居翁門前餐食未動　休假警報案救一命

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

南崁交流道1/26起新管制！

黃偉哲打造台南經濟新動能

爆H5N2禽流感　彰化撲殺3.8萬蛋雞

更多熱門

相關新聞

警察問事　黑毛保鑣站肩膀嚇翻他

警察問事　黑毛保鑣站肩膀嚇翻他

下次要出個聲啦！雲林縣飼主豹豹媽12日中午開車出門買東西時，遇見一位警察先生上前詢問事情，便搖下車窗回應對方。沒想到，警察先生一看到她肩膀上的「黑毛保鑣」，馬上嚇得飆出一串台語，仔細看才發現原來牠是名叫「小黑豹」的軟萌小貓，讓人哭笑不得。

色警3度偷拍洗澡　女警怒：我要他不當警察

色警3度偷拍洗澡　女警怒：我要他不當警察

渣男假冒警　2度性侵援交女

渣男假冒警　2度性侵援交女

王元正觸法未主動揭露　時力撤銷提名資格

王元正觸法未主動揭露　時力撤銷提名資格

科技結合訓練 300°螢幕情境　強化警臨場反應

科技結合訓練 300°螢幕情境　強化警臨場反應

關鍵字：

2022屏東熱帶農業博覽會警察交通方秋梅分局長

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

ØZI性愛片外流首現身！

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

28歲上火線扛慘澹家業　簡民智重燃台灣第二大電腦商榮光

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面