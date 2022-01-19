2022屏東熱博登場　交通疏導作為一次報你知

▲2022屏東熱博登場，屏東警分局交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東熱帶農業博覽會於1月22日登場，至2月28日止為期37天，轄區的屏東警分局預估湧入大量遊客，已規劃好交通疏導作為，籲請遊客配合。

屏東熱帶農業博覽會將透過彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等亮點特色及各特色主題區，呈現多元豐富的屏東農、漁、林、休閒觀光產業及原民、客家等特色。

警方預估湧入車流，為有效疏導車流、交通順暢，已針對熱博園區周遭實施以下交通管制措施：

1.國道三號平面道路於例假日8-18時禁止左轉台27線(德和路)，另加強車輛引導至神農西路及德華路路口迴轉，民眾自行駕車前往除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區備有充分停車場地，可供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛。

2.為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱

博園區周遭劃設禁止臨時停車標線，將加強取締違規停車情事。

3. 除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流

道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵，並建議將車輛停放於農業科技園區內停車場，農曆春節間提供免費接駁公車載運入園。

4 屏東市區民眾如欲前來熱博園區，可行駛中正路接海豐外環道前來

園區；建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。

5.因應疫情，今年進入園區全程配戴口罩。

屏東警分局長方秋梅表示，熱帶博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，年年吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日車流倍增，警方實施各項交通管制措施，亦派員視車流狀況不定時連線警察廣播電台，提供最新路況，提供用路人交通順暢，快樂出門、平安回家。