色警3度偷拍女警洗澡　被害人拒和解怒：我要他不能再當警察

▲陳姓警察被發現3度偷拍女同事洗澡，被害人不滿他至今仍在當警察。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

原任職台北市中正一分局仁愛派出所的陳姓警員，去年因2度偷拍女同事在公用淋浴間洗澡畫面，遭法院判刑10月、得易科罰金確定，沒想到法院審理過程中，勘驗陳警電腦又發現第3段偷拍畫面，被害女警得知後堅持提告，並對陳警在案發後只是被調職大為憤怒，「我要他不能當警察」，台北地檢署19日依妨害秘密起訴陳警，請求法院從重量刑。

27歲的陳姓警員現被調職松山分局，2020年9月間，他原服務的仁愛派出所女警寢室熱水器壞了，一名女警被迫去公用淋浴間沖澡，陳警竟2度尾隨進入，從緊鄰隔間上方伸出手機偷拍，女警隱約感覺上方有陰影晃動，伸手一揮，剛好碰到陳警的手機，嚇了一大跳，趕緊穿上衣服追問陳警在幹嘛。

陳警當場認錯交出手機，裡面有2段偷拍女警洗澡的畫面，經檢察官起訴後，台北地院2021年依2個妨害秘密罪，共判陳警應執行10月徒刑、得易科罰金，經上訴高院維持原罪刑定讞。民事部分，一審也已判陳警要賠償女警精神撫慰、心理諮商等費用共83萬多元。

沒想到就在法院審理過程中，法官勘驗當初檢警查扣的陳警電腦，意外發現陳警原來早在1月間，就曾偷拍過這名女警裸露淋浴的畫面，只是這段影片早被轉檔到電腦，所以當初辦案人員察看手機沒發現。

被害女警得知自己又一次受害，氣憤不已，甚至認為陳警已有女友，身為警察還一再偷拍，根本沒資格當警察，拒絕和陳警和解，檢察官因此依法起訴，並痛斥陳警行為不但使被害人心靈受創甚鉅，也嚴重影響警譽、損及警界士氣，言行操守實在不適合繼續擔任警察，建請法院從重量刑，且不要給他易科罰金或緩刑的機會。

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