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北韓軍方有不尋常舉動！南韓證實：疑似進行閱兵演練

▲▼北韓首都平壤近日疑似正動員兵力進行閱兵儀式綵排，圖為2021年9月9日北韓慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓首都平壤近日疑似正動員兵力進行閱兵儀式綵排，圖為2021年9月9日北韓慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）才於昨（19）日由最高領導人金正恩主持的政治局會議上表示，今年將盛大慶祝光明星節（2月16日，金正日80周年冥誕）、太陽節（4月15日，金日成110周年冥誕），豈料南韓軍方今（20）便透露，已偵測到北韓首都平壤疑似正在準備舉行閱兵儀式，目前正高度關注。

根據韓媒《News1》，南韓聯合參謀本部某關係人士向現場記者透露，目前南韓軍方已偵測到平壤正在綵排閱兵儀式，而過去經常被北韓做為閱兵儀式綵排地點的平壤美林飛行場，早從數天以前就可以發現北韓兵力調動熱絡。

南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）在簡報會上表示，「我軍（南韓軍）正持續密切注視與今天北韓報導相關的軍事動向。由於此時正值北韓軍隊的冬季訓練，因此我軍將關注北韓動向、同時維持警戒態勢。」

專家們分析，由於北韓在政治傳統上注重「逢五逢十」，而今年剛好適逢金正日80周年冥誕、金日成110周年冥誕，因此北韓今年將安排進行大型紀念活動，不排除包括閱兵儀式。

據悉， 19日勞動黨政治局第8屆第6次會議上，北韓強烈批評美國持續施家制裁政策、阻止北韓正當行使國家主權，因此考慮不排除廢除2018年4月所做出的決定，重新恢復核試、試射洲際彈道飛彈。

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