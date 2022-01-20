Omicron將成南韓主流毒株！仁川爆多起群聚　估春節後日增1.5萬例

▲Omicron病毒最快將於本周、下周成為主導南韓新冠情的優勢病毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎變種病毒Omicron席捲全球，由於其傳播力是Delta病毒的2、3倍之高，因此正逐漸取代Delta病毒、成為新冠疫情的主流病毒。南韓原本17日通報單日新增確診僅為3857例，沒想到今（20）日卻通報高達6603例，飆增將近1倍，預估若當局無法壓制住這波疫情，則2月底很可能創下單日新增1萬至1萬5千例的新高紀錄。而仁川在這段時間也掀起多宗群聚感染案例。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部第2本部長權埈郁（권준욱）於20日例行記者會上表示，從現在的感染趨勢來看，預估Omicron病毒最快將於本周周末、下周起成為主導新冠疫情的病毒。

目前南韓境內的主流新冠病毒還是Delta病毒，回顧Delta病毒從2021年4月第4周首度傳進南韓境內，直到2021年7月第3周檢出率為48%、7月第4周檢出率為61.5%，其在南韓成為優勢病毒種的時間需要14周；然而，Omicron病毒於2021年12月1日在南韓發現首起病例後，預估本周將成為優勢病毒種，其所需時間為8至9周，顯示其擴散速度比Delta病毒快了將近2倍。

▲仁川一間藥局被指定為「新冠口服藥物」的受領藥局。（圖／達志影像）

從15日的資料來看，南韓全國Omicron病毒的檢出率為26.7%；湖南地方（全羅南北道、光州廣域市）為59.2%，儼然早已成為主流病毒；慶尚北道與江原道的Omicron病毒檢出率也早已超過30%以上。

南韓防疫對策本部疫調調查組長朴映俊（박영준，音譯）表示，從目前所確認的疫調結果來看，Omicron病毒能在社區傳播最高多達11次，這導致即使Omicron病毒檢出率低的地區，也發現Omicron病毒正在快速擴散。

權埈郁警告，一旦陰曆新年連假無法壓制住此波疫情，則單日新增確診病例恐怕將呈幾何倍數成長，尤其是包括兒童在內等尚未接種疫苗的族群，將會出現大規模確診感染Omicron病毒的情況。

▲仁川市彌鄒忽區某教會曾爆發Omicron病毒大型群聚感染。（圖／達志影像）

而根據韓媒《News1》獨家報導，其實早從去年11月仁川市彌鄒忽區某A教會開始出現Omicron病毒群聚感染後至今，其實在仁川當地早已發生數波大大小小的群聚感染，包含位於中區的托兒所（28人全部感染Omicron）、位於南區的酒店與延壽區的高中（前後合計45人全部感染Omicron）。

醫界研判，其實檯面下還有更多案例，不過由於Omicron病毒相關的疫情長期以來由疾病管理廳（中央政府）所掌控，因此地方政府難以針對地區疫情現況單獨進行發表。仁川市府某關係人士澄清，這是為了防止中央、地方在權責上出現混亂。

另外，目前出訪埃及的南韓總統文在寅在接獲國內疫情現況後，也坦承Omicron病毒成為新冠疫情的主流病毒已是「既定化的事實」。

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